Congo-Kinshasa: Coopération militaire - Les Etats-Unis et la RDC signent un protocole d'accord

Une cérémonie furtive et sobre. Ainsi pourrait-on qualifier la signature du protocole d'accord intervenue, le 28 octobre, au Palais de la nation entre la République démocratique du Congo (RDC) et les Etats-Unis d'Amérique représentés respectivement par le ministre congolais de la Défense, Aimé Ngoy Mukena, et par l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC, Mike Hammer.

C'était en présence du vice Premier ministre en charge de l'intérieur, Gilbert Kankonde, représentant personnel du chef de l'Etat à cette cérémonie. L'objectif dudit Protocole d'accord, à en croire le Vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, est de redynamiser la coopération militaire longtemps en berne entre les deux pays. Le document se cristallise sur quatre axes stratégiques parmi lesquels la formation dans le domaine du génie militaire qui, à en croire Gilbert Kankonde, « constitue l'épine dorsale de l'armée que ce soit dans la construction ou l'érection des ponts et autres édifices ». Le protocole prend également en compte le domaine logistique, la formation du personnel civil œuvrant au sein de l'armée, mais aussi l'accès à la langue anglaise pour assurer la facilitation des échanges lors des formations des officiers congolais aux Etats-Unis d'Amérique.

Pour sa part, l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC, M. Mike Hammer, a réitéré le soutien de son pays au président de la République dans une logique de promotion de la paix et de la prospérité à travers un partenariat militaire privilégié. En synergie avec le ministre de la défense, a-t-il déclaré, la demande avait été faite aux Etats-Unis pour soutenir les Fardc dans leurs efforts à combattre les groupes armés qui terrorisent la population civile à l'est du pays et pour apporter une assistance sociale aux soldats congolais engagés au front et à leurs familles.

«En signant ce protocole, les États-Unis répondent à la volonté du président Tshisekedi et du ministre de la Défense nationale Mukena de répondre aux exigences d'une armée moderne et d'aider les Fardc à se professionnaliser et à améliorer la qualité de vie de leurs soldats », a indiqué le diplomate américain. Et d'ajouter que ce partenariat témoigne de la volonté de son pays d'être toujours aux côtés de la RDC pour faire avancer la cause de la paix.