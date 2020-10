Algérie: Protection de la Grande mosquée - Finalisation de toutes les procédures juridiques

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé que toutes les procédures relatives à la protection juridique de la Grande mosquée d'Alger avaient été finalisées, notant que cet édifice religieux avait besoin de cet arsenal, conformément aux lois de la République et aux conventions internationales.

Dans une déclaration à la presse, en prévision de l'ouverture de la salle de prière de la Grande mosquée d'Alger, prévue mercredi soir, M. Belmehdi a indiqué que "toutes les procédures juridiques visant à protéger la Grande mosquée d'Alger ont été prises et finalisées, et ce en application des lois de la République et des conventions internationales", ajoutant que l'édifice religieux a besoin de "cet arsenal pour assurer sa protection".

Le ministre a rappelé que ces procédures juridiques étaient prises "en coordination avec les institutions de l'Etat concernées, à l'instar de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) et l'Institut National de la Propriété Industrielle (INAPI)".

Il a souligné, dans ce sens, l'importance de "prendre toutes les autres mesures visant à assurer la protection de la Mosquée et son environnement, en coordination avec les ministères et secteurs concernés par ce méga projet".

La Grande mosquée d'Alger, située dans la commune d'El Mohammadia (Alger) est la plus grande mosquée d'Algérie et d'Afrique et la troisième plus vaste au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine.

Ce nouvel édifice religieux se distingue à l'échelle internationale par son minaret, le plus haut au monde, long de 267 mètres et de sa superficie globale de 27 hectares.

"Djamaa El Djazaïr" abrite aussi une immense esplanade et une salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu'à 120.000 fidèles et d'une maison du Coran "Dar El Qoran", d'une capacité de 300 places, dédiée aux étudiants post-gradués et d'un Centre culturel islamique.

La Grande mosquée d'Alger dispose également d'une grande bibliothèque de 2.000 places dotée de 1 million d'ouvrages, d'une salle de conférences, d'un musée de l'art et d'histoire islamiques et d'un Centre de recherche dédié à l'histoire de l'Algérie.