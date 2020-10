Soudan: SUNA célèbre le lancement d'un nouveau site Internet

Khartoum — L'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) a lancé aujourd'hui, Mercredi, son nouveau site Internet et son nouveau système d'opération et a reçu des équipements techniques modernes en tant que subvention de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et le soutien de TD Global firm dans le cadre de relancer les projets de la transition et de la construction des capacités des médias au Soudan.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih, le Conseiller senior du Premier Ministre, Al-Shiekh Khidhir, Mme Lisa Witte, directrice de mission par intérim de l'USAID, et M. William Ethridge DT Global ont assisté à la cérémonie de lancement.

Le Directeur Général de l'Agence Soudanaise de Presse, Mohamed Abdulhamid, a indiqué que la valeur de la subvention Américaine s'élevait à 16,1000 dollars Américains versés directement aux compagnies qui ont fourni les serveurs, le centre d'information et leurs accessoires techniques, ainsi que le design du nouveau site Web avec d'excellentes capacités qui accueille toutes les activités menées par l'Agence de Presse.

Il a dit qu'il est heureux que cette simple cérémonie a été la première rencontre entre des responsables Soudanais et Américains après que le nom du Soudan a été levé de la liste du terrorisme, tenue aux locaux de la SUNA, principale source d'information au Soudan.

Il a expliqué que le nouveau site internet et les équipements reçus par l'Agence amélioreront la performance totale de l'Agence et assureront la sécurité des informations, les données et les archives de l'Agence, et que toutes les données seront en possession et sous le contrôle de l'agence.

Le Directeur Général de l'Agence Soudanaise de presse a exprimé ses remerciements à l'agence donateur Américain et au bureau du Premier Ministre qui ont soutenu la SUNA à cette étape critique de l'histoire du Soudan et de sa Glorieuse Révolution.

Pour sa part , le Ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih, s'est déclaré satisfait du grand développement dont témoigne la SUNA, affirmant que l'Agence de Presse depuis son établissement est l'une des plus avancées de son genre dans zone Arabe et Africain sur le niveau technique et professionnel, louant l'exactitude qui caractérise la SUNA et le rôle qu'elle joue dans la formation dans ce domaine.

La SUNA dispose de l'infrastructure technique et des cadres pour s'acquitter de son rôle de professionnalisme élevé grâce à son Directeur Général et à ses cadres de travail, a ajouté le Ministre.

Il a souligné que le nouveau site internet est considéré comme changement de qualité pour la SUNA concernant les technologies, indiquant que l'Agence de Presse connaîtrait mieux de développement au cours de la période à venir.

Pour sa part, la Directrice Assistante de l'USAID a exprimé son bonheur que le site Web de la SUNA est maintenant prêt et a indiqué qu'elle voit avec intérêt au rôle essentiel joué par la SUNA parce que les médias libres jouent un rôle important pour éclairer la société et l'interrogation du gouvernement de sa performance et qu'il s'agit de la pierre angulaire d'une société démocratique.

Elle a indiqué que la SUNA est maintenant capable de conserver et sécuriser ses informations en présence de serveurs forts et sûrs, exprimant le plaisir sur le rôle que joue la SUNA pour éclairer la société.