Sénégal: Au Sénégal, cinq gouvernements se sont succédé depuis 2012

De 2012 à aujourd'hui, cinq gouvernements ont été formés sous la présidence de Macky Sall. Voici un rappel.

Gouvernement Abdoul Mbaye

Le gouvernement Abdoul Mbaye est nommé le 4 avril 2012 à la suite de la victoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar, Macky Sall. Le gouvernement est resserré à 25 ministres. Un remaniement intervient le 29 octobre 2012. Il sanctionne le départ de sept ministres, dont des proches collaborateurs de Macky Sall, Alioune Badara Cissé (Affaires étrangères), Mbaye Ndiaye (Intérieur), Mor Ngom (Transports) et Aly Coto Ndiaye (Jeunesse), ainsi qu'Ibrahima Sall (Éducation), Mata Sy Diallo (Commerce), et Abou Lô (Communication). Douze nouveaux ministres sont nommés, portant à trente le nombre de membres du gouvernement. Deux des sept remerciés sont nommés auprès du président de la République : Mbaye Ndiaye, comme ministre d'État auprès du président de la République et Mor Ngom comme directeur de cabinet avec rang de ministre d'État.

Gouvernement Aminata Touré

Aminata Toure est la deuxième personnalité à occuper la fonction de Premier ministre sous la présidence de Macky Sall. Elle est à la tête du gouvernement de la République du Sénégal entre le 2 septembre 2013 et le 6 juillet 2014. Elle a dirigé un gouvernement composé de 31 ministres et un ministre délégué, alors que l'équipe précédente comptait 30 membres. La composition s'est faite majoritairement à partir des ministres sortants du gouvernement Mbaye, auxquels viennent s'ajouter huit nouveaux ministres.

Gouvernement Dionne 1

Mahammed Boun Abdallah Dionne a dirigé à partir du 6 juillet 2014, le troisième gouvernement sous la présidence de Macky Sall. Ce gouvernement est composé de 39 membres, dont 30 ministres, 3 ministres délégués et 6 secrétaires d'État, alors que le précédent gouvernement comptait 32 membres. Sept femmes font partie du gouvernement. Le 22 juin 2015, un remaniement intervient : Omar Youm quitte le gouvernement, pour devenir Directeur de cabinet du président de la République, et est remplacé au ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire par Abdoulaye Diouf Sarr, qui laisse son portefeuille de l'Energie à Thierno Alassane Sall, ancien ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement dans les gouvernements Mbaye et Touré. Le gouvernement démissionne le 5 septembre 2017, pour laisser place au Gouvernement Dionne II le 7 septembre.

Gouvernement Dionne II

Le gouvernement Dionne II est formé le 6 septembre 2017. Il s'agit du quatrième gouvernement sous la présidence de Macky Sall. Il est composé de 39 membres, dont 35 ministres, 4 ministres délégués. Après la démission du premier gouvernement Dionne, le 5 septembre 2017, le président Macky Sall reconduit Dionne comme Premier ministre, par décret n° 2017-1531 du 6 septembre 2017, et nomme le lendemain un nouveau gouvernement, où se retrouve l'essentiel des personnalités du cabinet précédent, à l'exception de Mankeur Ndiaye et d'Awa Marie Coll Seck, nommée toutefois quelques jours plus tard ministre d'État auprès du président de la République.

Un gouvernement, sans Premier ministre

Le Président de la République, Macky Sall a nommé, le 07 avril 2019, un gouvernement composé de 32 ministres, 3 secrétaires d'État, contre 39 ministres dans le précédent gouvernement. Le nouvel attelage gouvernemental a été renouvelé à 50% avec 25% de femmes. Ce Gouvernement était dirigé par le Premier ministre, ministre d'Etat et Secrétaire général de la Présidence, Mahammad Boun Abdalah Dionne.