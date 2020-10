Afrique de l'Est: CECAFA - Le tirage des éliminatoires CAN U17 et CAN U20

Le CECAFA (Conseil des Fédérations de football d'Afrique de l'est) a procédé ce mercredi au tirage au sort de ses éliminatoires de la CAN U17 et U20.

Chez les cadets, le Rwanda, pays hôte, se retrouve avec l'Erythrée et le Soudan du Sud.

Ouganda, Ethiopie et kenya composent le groupe B tandis que le Soudan, Djibouti et la Tanzanie forment le groupe C.

La compétition se tient du 13 au 28 décembre et sera qualicatif pour la CAN U17 au Maroc l'an prochain.

Chez les U20, la Tanzanie, le Rwanda, Somalie et Djibouti forment le groupe A.

Burundi, Erythrée, Soudan du Sud et Ouganda composent le groupe B. Enfin, Ethiopie, Kenya et Soudan sont dans le groupe C.

Les deux finalistes se qualifieront pour la phase finale de la CAN U20 en Mauritanie.

Par ailleurs, le tournoi éliminatoire à lieu en Tanzanie du 22 novembre au 2 décembre prochain.

Tirages complets

U17

Groupe A: Rwanda, Erithrée, Soudan du Sud

Groupe B: Ouganda, Ethiopie, Kenya

Groupe C: Soudan, Djibouti, Tanzanie

U20

Groupe A: Tanzanie, Rwanda, Somalie, Djibouti

Groupe B: Burundi, Erithrée, Soudan du Sud, Ouganda

Groupe C: Ethiopie, Kenya, Soudan