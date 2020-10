Maroc: Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Roi Abdallah II de Jordanie

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi Abdallah II de Jordanie, à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Dans ce message, le Roi Abdallah II exprime, en son nom et en celui du peuple et du gouvernement jordaniens, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi.

Le Souverain hachémite implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et le bien-être, pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité, et pour la Oumma arabe et islamique dans la réalisation de ses aspirations à la gloire et au progrès.