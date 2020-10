Maroc: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président égyptien à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République Arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

Dans ce message, le Président égyptien exprime à SM le Roi ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères, implorant le Tout-Puissant d'accorder aux deux peuples frères davantage de progrès et de prospérité, et à la Oumma arabe et islamique l'unité et la réalisation de ses aspirations au progrès et au développement.

M. Al-Sissi implore également le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur et pour le peuple marocain frère et la Oumma arabe et islamique dans la stabilité et la prospérité.