Maroc: Journée de la Fidélité, journée du rayonnement ittihadi

La symbolique de la fidélité signifie particulièrement pour nous tous, Ittihadies et Ittihadis, la persévérance sur la voie tracée par tous les martyrs et les militants pour que vive la Nation et pour veiller à la préservation de sa force, à son évolution et à son immunité, ainsi qu'à faire face aux dangers qui guettent notre pays.

Nous sommes tenus aujourd'hui de faire de la Journée de la Fidélité une étape de rayonnement ittihadi et de mise en valeur des convictions ittihadies qui font partie intégrante de sa culture. Et ce, en étant tous unis autour de la Nation, en se représentant ses préoccupations, ses aspirations et ses défis.

(Extrait de la lettre adressée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar aux Ittihadies et Ittihadis à l'occasion de la Journée de la Fidélité célébrée par l'USFP le 29 octobre).