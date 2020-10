Algérie: Mawlid à Tlemcen - Les enfants en tenues traditionnelles en force chez les photographes

Tlemcen — Les laboratoires de photographie dans la ville de Tlemcen, suscitent depuis le débute de la semaine, un engouement particulier des citoyens venus prendre des photos des enfants vêtus en tenues traditionnelles, a-t-on constaté.

Les laboratoires situés au centre-ville enregistrent un grand flux de citoyens accompagnés de leurs enfants pour prendre des photos souvenirs avec leurs habits traditionnels à la veille du Mawlid Ennabaoui.

Une coutume héritée par les habitants de Tlemcen et qui vise à inculquer aux jeunes générations la culture de préservation du patrimoine et des traditions en pareille fête religieuse et leur faire connaître l'importance de célébrer le Mawlid Ennabaoui, a souligné la citoyenne Zoukha rencontrée en compagnie de ses enfants dans un laboratoire de photographie.

La plupart des familles de Tlemcen optent pour la couture de vêtements traditionnels pour enfants. D'autres ont recours à la location auprès de magasins d'habits traditionnels.

Pour sa part, le propriétaire d'un studio de photographie à Tlemcen, Bendahma Sidi Mohamed, a indiqué qu'à la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui, la plupart des laboratoires de photographie de Tlemcen sont pris d'assaut par les citoyens, ce qui nécessite un plan de travail d'organisation pour la circonstance, notamment avec le protocole sanitaire contre la pandémie du Covid-19, qui exige, entre autres, le respect de la distanciation.

Le quartier populaire "Derb Sidi Hamed" se distingue par le marché "Kissaria" au centre-ville de Tlemcen, oû sont proposés de nombreux vêtements traditionnels pour enfants pour des prix entre 1.500 et 2.000 dinars, tels que des blouses au mensoudj, des robes kabyles et des pièces de tissu mensoudj de différentes couleurs, tout comme divers bijoux en argent et en cuivre utilisés pour l'embellissement des filles, dont des bracelets, des bagues et des colliers appelés "zerrouf" et "khait Errouh", ou encore des chaussures pour enfants brodées de fils d'or et autres.

Des citoyens ont souligné que "la crise de Coronavirus n'a pas empêché les habitants de Tlemcen de se préparer, comme d'habitude, à célébrer cette fête religieuse.

La ville de Tlemcen est célèbre pour un ensemble d'US et coutumes lors du Mawlid Ennabaoui avec la fameuse préparation d'un plat avec du poulet, des pois chiches et du trid, et du gâteau "Tamina" et "Sellou", a indiqué Mme Allal Nassima.

Elle a relevé que ces plats et confiseries sont présentés avec le thé ou le café et sont préparés avec de la semoule et du miel, certains avec de la farine, des arachides, des épices et autres.A la veille du Mawlid Enabaoui, les soirées sont égayées par des halqas de dikr et d'inchad où tous les membres de la famille se réunissent, sur airs de tambour et de derbouka.