Algérie: La consécration du projet de révision constitutionnelle, premier jalon dans l'édification de l'Algérie nouvelle"

Batna — La ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar a estimé, mercredi à Batna, que la consécration du projet de révision constitutionnelle "constituera le premier jalon dans l'édification de l'Algérie nouvelle".

"L'après référendum du 1er novembre est annonciateur d'une nouvelle ère dans une Algérie nouvelle sûre, stable et juste, une Algérie où l'égalité des chances est consacrée", a indiqué la ministre lors d'une rencontre avec des représentants du mouvement associatif et de la société civile tenue à la Maison de la culture Mohamed Laid El Khalifa au chef-lieu de la wilaya, au titre de la campagne référendaire.

"A quelques jours de la célébration du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale et du référendum du 1er novembre, nous devons préserver et rester fidèles au serment des chouhada", a estimé Mme Azouar, soulignant que "le projet de révision constitutionnelle soumis à référendum constitutionnalise de façon claire et inédite la Déclaration du 1er Novembre 1954".

La ministre a exhorté les citoyens à faire prévaloir la raison et à mettre l'intérêt suprême du pays au dessus de toute autre considération le jour du référendum", rappelant "les principaux points contenus dans ce projet notamment l'indépendance de la Justice, la séparation des pouvoirs et la consolidation des libertés individuelles et collectives".