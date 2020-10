Ile Maurice: Bissoon Mungroo libéré sous caution

Après son passage en cour, Bissoon Mungroo a été libéré contre une caution de Rs 150 000. Il a aussi dû signer une reconnaissance de dettes de Rs 2 millions.

Il était interrogé «under warning» dans les locaux de l'ICAC, en ce jeudi 29 octobre. Et Bissoon Mungroo a été arrêté il y a quelques instants. L'interrogatoire était lié au dossier concernant ceux ayant décroché des contrats du ministère de Sante pour la fourniture d'équipements médicaux, dont des masques, durant le confinement.

Les enquêteurs estiment qu'il a enfreint l'article 3 (1) de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act. Les enquêteurs ont également conclu qu'il n'a pas respecté les Consumer Protection Regulations. Ses compagnies - Gitanjali Co Ltd et Mungroo & Sons Ltd - avaient bénéficié de contrats totalisant Rs 10 millions pour la fourniture de masques N-95 et STC 3.

Le suspect comparaît en cour en ce jeudi.