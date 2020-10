Madagascar: Rallye - Le RIM pour meubler la saison !

Hery Be et sa Mitsu Evo 10 font figure de favori dans ce RIM 2020.

On réserve toujours le meilleur pour la fin. Et pour sauver une saison malmenée par la Covid-19, la Fédération de Sport Automobile de Madagascar n'a trouvé mieux que de tenir son Rallye International de Madagascar. Bien évidemment le rallye est hors championnat et n'a d'international que son nom étant donnée l'absence de pilotes étrangers en raison de la fermeture de nos frontières.

Mais qu'à cela ne tienne, la FSAM veut sauver sa saison. Avec l'aide du gouverneur d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka, qui a apporté une pierre à l'édifice en offrant son circuit de 2 km à Anosiarivo en Bout de Piste Ivato et qui a également participé à la mise en place des trois gros engins qui ont refait les pistes, permettent ainsi de « confiner » le RIM dans un périmètre autour d'Ambohidratrimo. Le tout sur une distance totale de 292 km.

Nouvelles pistes. Avec moins de liaison car n'excédant pas 125 km. Bref, le RIM 2020, une des rares compétitions de sport automobile qui a pu se tenir en 2020, comporte 15 épreuves spéciales de 167,26 km dont les deux circuits d'Anosiarivo pour les amateurs de spectacle.

Ce parcours n'est pas pour autant fait de nouvelles pistes car il existe celui qui a déjà servi lors des éditions du RIM dont la plus célèbre, voire la plus dure, reste ce tronçon Tsimahandry-Ambodimanga. Un vrai régal pour les « kamikaze » surtout avec les pluies de ces derniers jours qui apporteront du piquant à ce dernier rallye de l'année qui s'annonce comme un championnat unique.

De fait, la bataille s'annonce somptueuse. Outre les Randrianavony avec la Subaru, il y aura aussi Tahina Razafinjoelina également sur une Subaru Impreza et bien évidemment le nouveau Gouverneur Hery Rasoamaromaka qui retrouve sa Mitsubishi Evo 10 et son jardin et qui part avec un avantage certain.

Il y en aura très certainement d'autres car avec des pistes savonneuses, un rien peut faire basculer la victoire. Mais c'est peut-être ce qui fait tout le charme de ce Rallye International de Madagascar avec un titre à prendre.