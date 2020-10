Madagascar: Kere-dans le Sud - Un bataillon Multi-Mission de l'Armée en plein combat

Afin de lutter contre la famine à laquelle est confrontée la population du Sud, l'Armée malgache contribue activement au soutien des citoyens.

Elle réaffirme sa volonté durant les descentes sur le terrain et intervient au front à travers l'«opération vonjy» qui se poursuit. Le Ministère de la Défense Nationale continue à travailler de concert avec les autres organismes de la santé tels que la Croix-Rouge malgache. Le Bataillon Multi-Mission a été déployé dans le cadre des distributions de vivres, la sécurité des centres de secours et les transport d'eau potable. Les médecins militaires apportent des soins médicaux à la population, plus particulièrement aux enfants malnutris.

En parallèle, un recensement afin d'identifier les personnes les plus vulnérables est effectué. Des infrastructures et des moyens considérables sont déployés. Des aéronefs militaires dont des hélicoptères de l'Armée de l'Air sont réquisitionnés dans le transport de nourritures, des médicaments et des fournitures scolaires pour les écoliers. Ces actions illustrent d'autant plus la restructuration en marche au sein de l'Armée.

Leur volonté étant d'exécuter les consignes du président de la République, dans le cadre de cette lutte contre ce fléau qui risque de s'enraciner dans cette partie méridionale du pays. Cela est pour honorer la devise fortement ancrée dans le cœur et l'esprit des militaires qui est : « pour la patrie et pour la population ».