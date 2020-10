Madagascar: Audiovisuel - « Hantés » sur Canal+ à partir de novembre

Une collaboration qui pourrait bien être fructueuse avec Gareth Crocker et Fred Wolmarans, réalisateurs de la série « Hantés » dont l'avant-première sera diffusée aujourd'hui à 19 h au canal Olympia Iarivo à Andohatapenaka.

Un opus signé Canal+ Original, dont le titre annonce des minutes de sueurs froides et des instants d'effroi. Rendez-vous donc avec le paranormal, dont les bribes d'images diffusées depuis quelques semaines sur Canal+ promettent beaucoup. Effets spéciaux enivrants, personnages habités, des scènes rythmées... Les amateurs du genre en auront pour leur grade. Voici le synopsis, « la série réalisée par Gareth Crocker, suit un expert mondialement connu en paranormal et écrivain à succès prénommé Will. Ce dernier est de retour en Afrique du Sud pour écrire un nouveau livre.

Pendant que son éditeur pense qu'il rentre au pays pour trouver son inspiration, Will a un tout autre projet en tête. Il veut enfin résoudre le grand mystère de sa vie : Qu'est il arrivé à sa sœur Rose, âgée de 14 ans, le jour où elle a disparu dans un canal abandonné de Joburg ? ». « Hantés », c'est également de la science fiction baignée dans une ambiance d'horreur. Comme la série rejoint les terres africaines, il ne sera pas étonnant qu'elle utilise les légendes et mythes africaines pour mettre en relief l'histoire et les personnages. Concernant la diffusion télévisée, les téléspectateurs pourront suivre le premier épisode le 2 novembre sur Canal+.