Madagascar: Akoor Digue - Des travaux d'embellissement de la digue Andohatapenaka réalisés

Malgré la crise sanitaire qui sévit dans le pays depuis mars dernier, Akoor Digue a continué d'investir dans la réalisation des travaux d'embellissement de la digue Andohatapenaka.

Ainsi, diverses rénovations ont été effectuées. A titre d'illustration, « nous avons renforcé les murs de soutènement tout le long de la digue, allant du stade Maki jusqu'à l'hôpital Manarapenitra. En outre, nous avons déployé des moyens matériels et humains pour la rénovation aux alentours du centre commercial », a expliqué Niry Rasoanaivo, le Responsable de la Communication et Marketing de l'entreprise lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier dans son enceinte à Andohatapenaka. « Akoor Digue a mis en place une vingtaine de lampadaires solaires afin de renforcer la sécurité sur la route digue et de donner le maximum de confort à tous les riverains et utilisateurs. Une voie de dégagement en pavé a été entre-temps créée dans le but de faciliter les flux de la circulation tout en allégeant les embouteillages sur cet axe », a-t-elle poursuivi.

Partenariat. Toujours dans le cadre de l'embellissement de la digue Andohatapenaka, ce centre commercial a également mis en place un abribus équipé d'un banc et d'un projecteur solaire qui s'allumera le soir jusqu'au lever du soleil. Les marquages au sol ont également été repeints, la création des passages pour piétons ainsi que de trottoirs avec une dizaine de plots de sécurité, ne sont pas en reste. « Ce projet d'embellissement de la digue Andohatapenaka, a été réalisé grâce au partenariat avec le ministère en charge de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics et à la Commune Urbaine d'Antananarivo. Ce projet a démarré en mars dernier et s'achève au début de ce mois d'octobre. Et nous avons bien évidemment respecté toutes les mesures restrictives durant la période de confinement. Concernant le coût des investissements, nous ne pouvons pas le révéler étant donné qu'il s'agit d'une forme de don qui profite à tous les utilisateurs de cet axe route digue Andohatapenaka », a fait savoir Valérie Fidihasina, la Gestionnaire de patrimoine au sein de l'entreprise Akoor.

Offres promotionnelles. Par ailleurs, elle a soulevé que de nouvelles enseignes se trouvent au centre commercial Akoor. On peut citer, entre autres, KFC, Ymagoo, GEOX, Picadilly, SANIFER , la laiterie Maminiaina et RTS Madagascar. « Diverses animations sont également organisées pendant cette semaine dans le cadre d'Halloween, et ce, avec la réouverture du parc d'attraction Milalaoo. En outre, nous allons reprendre l'évènement Black Week-End qui se tiendra du 27 au 29 novembre prochain. Tous les locataires du centre commercial sont ainsi sollicités à proposer leurs offres promotionnelles tout en tenant compte de l'effritement du pouvoir d'achat de la population malgache qui a été fortement affectée par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19. Une chose dont est sûre, les remises des prix pourront atteindre jusqu'à 70% de la valeur normale des articles exposés », d'après toujours les explications de Valérie Fidihasina.