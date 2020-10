Madagascar: Concert Le Zaoto groovretentira à Ampandrianomby

Ce vendredi 30 octobre, Jimmy B Zaotofera fera sans doute bouger le public au Lieu dit Ampandrianomby, avec son rythme « Zaoto groov », un mélange de « salegy » avec des différentes mélodies. Tromba tel est le thème proposé par le chanteur. Selon les organisateurs, ce sera la fête d'Halloween à la malgache.

On le surnomme le batteur noir. Il est incontestable, selon les dires des amateurs de la musique trad-fusion. Certes, ce genre musical est en vogue en ce moment, mais celui de Jimmy est différent. Son style ne cesse d'évoluer. Il s'est modernisé tout en conservant les sonorités malgaches. De ce fait, on le surnomme le maître. Jimmy est traversé par des différents genres musicaux et sa musique n'a aucune frontière. Un style hybride à l'image de son histoire personnelle et des voyages qu'il a effectués aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Sa voix et son instrument fétiche, la batterie, s'accordent sur une fusion fascinante de musicalité du triangle de Madagascar. Les paroles de ses chansons sont émotionnelles. Dahalo, Anatra olo be, sont des titres avec des textes poignants qui relatent la réalité des campagnes de Madagascar.

A l'origine de ce succès, un musicien-chanteur-producteur, à l'image de Jimmy B Zaoto, toujours le sourire aux lèvres et le mot pour rire. Sa musique, calibrée pour les soirées festives, est appréciée par les admirateurs de la trad-fusion.