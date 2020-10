Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - Une convention de partenariat de stage avec huit établissements supérieurs

L'amélioration des compétences des jeunes figure parmi les priorités des dirigeants qui multiplient les initiatives afin de doter le pays de techniciens performants dans tous les domaines.

Le partenariat public-privé (PPP) devient aussi une réalité dans le domaine de l'enseignement supérieur. Une convention de partenariat de stage a été signée, hier, entre le ministère de l'Economie et des Finances et huit établissements supérieurs. Il s'agit en l'occurrence de l'Université Catholique de Madagascar (UCM), de l'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprises (INSCAE), de l'Université ACEEM, de Sekoly Ambony momba ny Ita sy ny Serasera/ Ecole Supérieure de l'Information et de la Communication (SAMIS-ESIC), de l'Ecole Supérieur Sacré Cœur Antanimena (ESSCA), d'IT University et du CNAM.

Grâce à cette convention, des étudiants de ces instituts supérieurs pourront effectuer des stages de formation au sein du ministère de l'Economie et des Finances. Un partenariat qui arrive à point nommé, quand on sait que les étudiants sortants des établissements supérieurs rencontrent souvent des difficultés pour trouver des stages.

Attachement. Sur ce point, d'ailleurs, la Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a fait état de l'attachement de ce département ministériel à contribuer à l'amélioration de la qualité de formation des étudiants et au renforcement de leurs compétences. « Ces étudiants sont certes bien formés au sein de leur école, mais ils ont aussi besoin de suivre des stages pratiques pour être rapidement opérationnels », a-t-elle déclaré, en ajoutant que ce genre d'initiative est conforme aux objectifs du ministre de l'Economie et des Finances et constitue également une réalisation de la vision de l'Emergence de Madagascar de doter le pays de jeunes techniciens compétents.

En tout cas, passer un stage au sein du ministère de l'Economie et des finances est un atout de taille pour les étudiants car ce département est l'un des plus techniques du gouvernement et dispose de cadres compétents. Représentant les établissements supérieurs partenaires de cette convention, le Révérend Père Marc Ravelonatoandro, Recteur de l'Université Catholique de Madagascar a déclaré que ce partenariat a le mérite de prioriser la formation des jeunes sur qui, se base l'émergence d'une nation prospère et solidaire.