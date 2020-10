Soudan: Le Gouvernement reprend Jebel Amir de la compagnie Al-Geneid

Jebel Amir, Darfour Nord — Le Gouvernement du Soudan a officiellement reçu le Jebel Amir, une célèbre zone de production d'or, de la compagnie Al-Geneid.

Le Ministre des Finances et de la Planification Economique, Dr Heba Mohamed Ali, a annoncé mercredi à la localité Sarifa, Etat di Nord Darfour, que le gouvernement a reçu la zone de Jebel Amir de la compagnie Al-Geneid en coopération avec le Ministère de l'Énergie et des Mines et un partenariat constructif avec la compagnie Al -Geneid des multi activités.

Dr Heba a souligné que l'accord est considéré comme pas important pour augmenter les revenus de l'État et le développement de la région et de la localité, en qualifiant le pas comme réalisation pour le gouvernement de transition concernant la mise en place des institutions de l'État.

Le ministre a exprimé l'espoir que l'accord sera un véritable partenariat entre les gouvernements fédéraux, l'État, la localité et les habitants de la région sur la base d'un réel intérêt.

Le ministre a déclaré que l'un des objectifs les plus importants du ministère des Finances et de la Planification économique est d'augmenter la production et la productivité, en particulier dans le domaine de l'or pour atteindre la stabilité économique, la croissance, le développement durable, la paix juste et le bien-être du citoyen.