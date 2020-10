Soudan: Dr Hamdouk reçoit des conversations téléphoniques des leaders des EAU

Khartoum — Le Premier Ministre, Dr. Abdalla Hamdouk, a reçu mercredi deux contacts téléphoniques du prince héritier d'Abou Dhabi et du commandant suprême adjoint des forces armées, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, et le Vice-Président des Émirats Arabes Unis, Premier Ministre et Gouverneur de l'émirat de Dubaï, Cheikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum

Les cheikhs Mohamed ben Zayed et Mohamed bin Rashid ont félicité le Premier Ministre et le peuple soudanais sur la levée du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme et la signature de l'accord de paix de Soudan à Juba le mois dernier, chose qui renforcerait la complétion de l'intégration du Soudan dans la communauté internationale et ouvrir les horizons plus larges pour la coopération économique et financière avec le Soudan.

Ils ont également exprimé leur soutien aux efforts du gouvernement de transition pour mettre en œuvre l'accord de paix et consolider les relations entre le Soudan et les EAU d'une manière qui sert les intérêts des peuples des deux pays frères.

Le Premier Ministre a exprimé son appréciation du soutien continu de leadership des Émirats Arabes Unis au Soudan pour parvenir à la paix, la stabilité et au développement.