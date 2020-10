Sahara Occidental: Haidar apporte son soutien aux manifestants à El Guerguerat

LAAYOUNE occupée - La militante sahraouie des droits de l'Homme, Aminatou Haider, a exprimé son soutien aux civils sahraouis qui protestent depuis quelques jours contre la brèche illégale d'El Guerguerat via laquelle l'occupation marocaine fait transiter les richesses naturelles pillées des territoires du Sahara occidental occupés.

Dans un message repris par des médias sahraouis, Mme Haidar a fait part de son soutien et sa solidarité "les plus sincères" avec les civils sahraouis qui, depuis plusieurs jours, protestent continuellement dans l'extrême sud du Sahara occidental, pour exiger la fermeture de la brèche illégale d'El Guergarat, une ouverture que l'occupation marocaine utilise comme principal route pour faire transiter les richesses et ressources naturelles pillées du Sahara occidental occupé vers toute l'Afrique.

"Nous, Sahraouis, avons parfaitement le droit de protester contre la passivité de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) et de montrer notre rejet de la poursuite de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc et le pillage continu des ressources naturelles de notre territoire", a-t-elle insisté.

Dans le même message, la militante sahraouie a également affirmé que les membres de l'ISACOM, joignent leurs voix à celle des manifestants d'EL Guerguerat, assurant que "personne ne peut nous priver d'exprimer notre mécontentement".

Pour elle, cette manifestation à El Guerguerat est "un message clair que les Sahraouis se rallient autour du Front Polisario, seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui qui a déjà décidé, il y a longtemps, exactement en 1975, que sa nation est la République arabe sahraouie démocratique (RASD)".

"D'ici et à travers ce message, je vous adresse des salutations respectueuses de solidarité et de soutien à votre manifestation pacifique qui rejette l'impasse actuelle du conflit et la passivité des Nations Unies", a conclu la militante sahraouie.