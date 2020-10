Gabon: PANA - "Flore Honorine Kengué, un exemple du "Retour à la terre"

Le Chef du secteur agricole du département de la Lombo-Bouénguidi, dans la province de l'Ogouée-Lolo, donne l'exemple. Flore Honorine Kengué convie les populations de Pana et les coopératives du département à s'intéresser à l'agriculture.

L'agriculture est un secteur prometteur et elle en fait sa priorité. Flore Honorine Kengué, Chef du secteur agricole du département de la Lombo-Bouénguidi a rappelé à des fins utiles, que « la terre ne ment pas ». Elle invite d'ailleurs les coopératives à s'intéresser à l'agriculture et surtout, à travailler avec le secteur agricole de Pana, qui en revanche, apporte son appui aux agriculteurs. L'objectif visé par Flore Honorine Kengué est d'intéresser le plus grand nombreux à faire leur retour à la terre.

Les notables du département de la Lombo-Bouénguidi témoignent des bienfaits de la terre. C'est le cas par exemple de Jacques Kouamba et Felix Moukandza pour ne citer que ceux deux. Ils laissent entendre que les produits agricoles sont très bien vendus à Pana, Moanda et Koula-Moutou. Pour eux, le mauvais état de la route demeure cette problématique qui souvent, empêche certains agriculteurs à livrer paisiblement leurs produits agricoles dans d'autres contrées.

Malgré les manquements observés, le Chef du secteur agricole du département de la Lombo-Bouénguidi dit se battre pour donner plus de bouffées d'oxygène afin que les jeunes s'y adonnent. Elle ne cesse d'effectuer des tournées de sensibilisation et de recensement à travers le département. La satisfaction est la sienne, malgré l'absence des mesures d'accompagnement dans l'exercice de ses missions. Elle espère que les plus hautes autorités entendent son cri d'alarme et les jeunes intéressent au secteur agricole.