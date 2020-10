Gabon: Entretien entre Ali Bongo Ondimba et le le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saoud

Libreville, le 28 Octobre 2020-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour, au Palais Présidentiel avec le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, SA le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saoud.

La relation bilatérale entre le Gabon et l'Arabie Saoudite, les questions économiques, sécuritaires et l'identification de nouveaux mécanismes afin de rendre cette coopération plus fluide et dynamique et adaptée aux exigences du moment, ont constitué les principaux points de cet entretien entre le Chef de l'Etat et son interlocuteur.

Les deux personnalités se sont félicitées de la convergence de vue entre leurs deux pays, sur les sujets d'intérêt commun.Au sortir de ce tour d'horizon sur la coopération multisectorielle entre Ryad et Libreville, le Président de la République a salué l'axe diplomatique entre le Gabon et l'Arabie Saoudite.

Ali Bongo Ondimba et son hôte ont réaffirmé leur engagement à œuvrer d'accord Parties pour l'examen dans le concert des nations et les instances internationales, des grandes questions de l'heure.