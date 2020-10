Sénégal: Lutte contre un 3e mandat - Les FDS lance un conseil national pour le respect de la constitution

Le leader des Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars a annoncé le lancement prochain d'un Conseil national pour le respect de la constitution (Cnrc) avec des partis politiques et des membres de la société civile au Sénégal.

En conférence de presse hier, mercredi 28 octobre, Dr Babacar Diop soulignant que le 3ème mandat est devenu la principale source d'instabilité de la sous-région a expliqué que cet organe aura pour mission «de rappeler à Macky Sall que le Sénégal sera debout comme un seul homme pour refuser toute destruction de notre démocratie».

En conférence de presse hier, mercredi 28 octobre à Kër Guelwaars sise à l'unité 15 des Parcelles assainies, Dr Babacar Diop, président des Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars a dénoncé les amendements constitutionnels visant à prolonger les mandats des présidents en exercice dans la zone ouest africaine.

Soulignant que ces amendements constitutionnels posent d'énormes défis à la démocratie africaine, l'ancien membre du Parti socialiste estime que le 3ème mandat est devenu la principale source d'instabilité de la sous-région.

Pour preuve, assure-t-il, beaucoup de Guinéens ont perdu la vie à cause de la «folie» du président Condé de briguer un troisième mandat. «Alpha Condé marche sur des cadavres pour rester au pouvoir.

Le peuple de Guinée a trop souffert pour supporter à nouveau qu'on sacrifie gratuitement ses enfants. Il faut préserver la vie des Guinéens car, personne ne doit décider de faire l'hécatombe à son peuple pour s'éterniser au pouvoir», a dénoncé le leader des Fds.

Et de marteler : «en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara en violation flagrante de la constitution de son pays, défie les règles de la démocratie pour briguer un troisième mandat de cinq ans, et s'est donné les moyens d'éliminer du jeu politique une partie significative de l'opposition ».

Poursuivant son propos, Dr Babacar Diop soulignant que la question du troisième mandat, «nous interpelle en tant que Sénégalais, parce que partout où elle s'est posée, elle a produit une situation de violence et de chaos» a annoncé le lancement dans les prochains jours, au Sénégal, d'un Conseil national pour le respect de la constitution (Cnrc).

Cet organe qui va regrouper des partis politiques et des membres de la société civile aura pour mission selon lui, «de rappeler à Macky Sall que le Sénégal sera debout comme un seul homme pour refuser toute destruction de notre démocratie».

Loin de s'en tenir là, le leader des Fds a également a annoncé le lancement dans les tous prochains jours par les Fds avec la société africaine d'une pétition à l'échelle sous régionale contre les 3èmes mandats sur le continent et notamment au niveau de la zone Cedeao.

«Nous demanderons à tous les partis politiques des pays de la sous-région de signer une pétition pour exiger de la CEDEAO la réforme de son protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, afin d'interdire formellement et définitivement le troisième mandat», a-t-il invité en précisant que «la démocratie est la seule voie pour préserver la paix civile dans nos pays».

COLLISION ENTRE PIROGUE DE MIGRANTS ET UN PATROUILLEUR SANGOMAR DE LA MARINE NATIONALE SÉNÉGALAISE :Dr Babacar Diop exige l'ouverture d'une enquête

Interpellé sur la collision entre une pirogue de migrants clandestins avec le patrouilleur Sangomar de la Marine Nationale survenue à 5 km au large de Dakar dans la nuit du 25 au 26 octobre vers 03 heures du matin et dont le bilan provisoire fait état 39 personnes sauvées, Dr Babacar Diop a exigé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités de ce drame qui a provoqué selon lui, la mort d'une centaine de jeunes sénégalais.

«Quand on écoute les témoins, ils disent qu'ils sont restés plusieurs heures avant que secours leur soit apporté. Depuis lors, l'armée n'a rien dit alors que le bilan fait état de plus d'une dizaine de morts», a notamment déploré le leader des Fds.

Avant de marteler : «nous interpellons les institutions de ce pays notamment la justice et l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire en vue de situer les responsabilités dans cet acte criminel.

Le devoir de l'armée est de protéger les citoyens Sénégalais et non pas de les tuer et ce, peu importe ce qu'ils ont fait», a-t-il assuré. Loin de s'en tenir là, le leader des Fds a également dénoncé la proposition de criminalisation de l'immigration clandestine de certains membres du régime place.

Jugeant insensé cette proposition «qui ne réglera rien», Dr Babacar Diop affirme que «les auteurs de cette proposition devraient être les derniers à prendre la parole».

«Si la justice fonctionnait comme il se doit dans ce pays, je pense que ces personnes seraient aujourd'hui en prison.

Car, ils doivent savoir qu'ils ont leur responsabilité dans cette situation à cause de leur mauvaise gestion des ressources publiques», a-t-il fait remarquer avant d'accuser également l'Europe et les dirigeants africains d'être coresponsables de la misère de la jeunesse africaine.

«L'Europe participe à l'appauvrissement de l'Afrique avec l'exploitation de ses ressources naturelles, par le biais de multinationales cupides et le parrainage de régimes dictatoriaux et corrompus. Sans le développement de l'Afrique, il ne sera pas possible d'arrêter la migration», a-t-il prévenu.