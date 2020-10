Sénégal: Le CORED rend ses premières décisions - Avertissement pour les médias et journalistes fautifs

Installé le 23 septembre dernier, le Tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), a rendu hier, mercredi 28 octobre 2020, ses premiers jugements sur des six dossiers instruis, lors d'une conférence de presse.

Ces premières décisions rendues concernent six affaires, dont deux auto-saisines du CORED, examinées le 16 octobre dernier et quatre plaintes déposées par des personnes qui se sentent lésées par les médias.

Les auto-saisines visent le site en ligne Actu221.net et le journal Le Quotidien. S'agissant des plaintes, elles visent les journaux Le Quotidien, L'Observateur et L'AS et le site Dakaractu.

En conférence de presse hier, mercredi 28 octobre 2020, le Tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), par la voix de Samba Dialimpa Badji, chargé de communication du CORED a dévoilé le verdict des premières affaires enrôlées.

En présence du président du CORED, Mamadou Thior, M. Badji informé que ces décisions concernent six dossiers instruits. Il s'agit de deux auto-saisines du CORED contre Actu221.net et le journal Le Quotidien. Les quatre autres affaires concernent des plaintes de citoyens qui se sentent lésés par les médias.

MADIAMBAL DIAGNE ET ACTU221.NET ECOPENT D'UN AVERTISSEMENT

S'agissant de l'affaire, un document remis à la presse précise que c'est l'article du site intitulé «un député appel les peuls à prendre des machettes pour défendre la candidature de Macky Sall» qui est incriminé. Le Tribunal des pairs du CORED, réprouve la démarche de Actu221 qui, à la recherche du scoop et du sensationnel, sape la cohésion nationale, lit-on dans le document.

Et rappelle à l'endroit du site que, le devoir d'informer va de pair avec la responsabilité qui exige que le journaliste fasse droit à «une parole contradictoire». Comme conséquence Actu221.net écope d'un avertissement.

L'institution a également servi un avertissent à Madiambal Diagne sur sa chronique du 21 septembre dernier «les lundis de Madiambal» sous le titre «Téliko, un juge ou opposant politique, les magistrats s'interroge sur l'avenir citoyen de Souleymane Teliko».

Dans cette article M. Diagne a «également mentionné la nationalité guinéenne du magistrat et questionne sur sa loyauté. Le Tribunal des pairs estime que l'éthique et la déontologie ne saurait s'accommoder de suspicion jetée et sa stigmatisation».

PLAINTES : L'AS ET DAKARACTU AVERTIS, L'OBS ACQUITTE

La plainte d'Abdoulaye Cissé contre le journal Le Quotidien est à voir avec l'article du 22 septembre intitulé «Téliko en route pour le Conseil de discipline».

L'instance juge que le plaignant n'a pas la qualité de porter plainte, que seules les personnes concernées sont habilitées à porter cette affaire devant le Tribunal, selon les textes du CORED (article 16 du Règlement intérieur).

Le Tribunal des pairs a également adressé un avertissement au journal L'AS et le site d'information Dakaractu pour la plainte du secrétaire général de la section SUTSAS de l'ENDSS, ENTSS et des Ecoles de santé Birahim Dieng.

Pour un article intitulé «Rébellion au SUTSAS: la section Fann, Albert Royer, ENDSS et ENTSS désavoue Mballo Dia Thiam», le plaignant reproche à L'AS et à Dakaractu d'avoir écrit des contres vérités et d'avoir refusé de publier son droit de réponse.

Le Tribunal rappel à ces deux boites que le droit de réponse est un droit sacré (article 87 du Code la presse). Sidy Lo gérant du Cabinet d'Expertise et Foncier Fiscal (CE2F) est débouté par l'instance du CORED «car estimant que L'Observateur est fondé à ne pas publier le droit de réponse du fait de sa nonconformité.

Le sieur Lo avait saisi le CORED parce qu'il juge avoir été diffamé dans sa livraison n°5063 du 18 août titré : «Contentieux foncier : l'Etat au cœur d'un jeu de mic mac à 31 milliards de F CFA».

Dans un autre registre, le président du CORED, Mamadou Thior, annonce une auto saisine du CORED contre le groupe de Presse DMédia mais se garde de donner le motif.

CARTE NATIONALE DE LA PRESSE : Le quitus bientôt disponible

Le chargé de la communication du CORED, Samba Dialimpa Badji, informe que le CORED aura prochainement une permanence au premier étage de la Maison de la presse Babacar Touré pour délivrer les quitus aux journalistes désirant avoir une carte nationale de presse.

Pour rappel, lors de l'installation du Tribunal des pairs, le président du CORED avait annoncé que tous journalistes désirant avoir une Carte nationale de presse doit obligatoirement détenir un quitus délivré par le CORED.