Sénégal: Guéguerre au sein du Ps pour la succession de Tanor - Les sages exigent la fin des «interventions intempestives» et des «sorties stériles»

La bataille de succession sans merci que se mènent par presse interposée les responsables socialistes depuis quelques jours ne laisse pas indifférent le «Conseil consultatif des Sages» du Parti Socialiste.

Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 28 octobre à l'issue de sa réunion, signé par son président Guirane Ndoye, le Conseil consultatif des Sages siffle la fin des agitations.

En effet, soulignant que «l'étape où se trouve le pays qui fait face à de grands défis à l'instar du reste du monde, l'évolution politique dans la vie nationale et les statures à adopter pour y participer stratégiquement en vue de conquêtes futures, ainsi que les aspects non productifs que cette agitation revêt devant les militants et en public», Guirane Ndoye et compagnie disent être «particulièrement émus de l'atmosphère délétère à travers des échanges dans la presse».

Poursuivant leur propos, ils demandent ainsi «à tous les militants de cesser impérativement les interventions intempestives et les sorties stériles par médias interposés pour l'intérêt supérieur du Parti».

«Le Conseil des Sages rappelle la glorieuse et riche Histoire écrite par le Parti Socialiste dans la vie de la Nation tout au long de plusieurs décennies, sous la direction sage et éclairée des prédécesseurs Feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng».

Il invite «tous les camarades à emprunter de façon responsable la démocratie interne du Parti qui a des voies et mécanismes contenus dans les statuts et règlements», appellent ainsi les sages socialistes tout en précisant qu'ils se réservent le droit de réunir l'ensemble des fils du Parti pour un «Parti Socialiste» de valeur d'ouverture.