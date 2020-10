Congo-Brazzaville: Riposte à la Covid-19 - HCR dote l'hôpital Saint-Joseph et le centre Vijana des équipements médicaux

Dans le cadre de son appui à la lutte contre le coronavirus, le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) vient d'offrir à deux formations sanitaires, qui assurent la prise en charge des cas de la pandémie à Kinshasa, des équipements médicaux, des dispositifs de lavage des mains ainsi que des salles rénovées.

A l'hôpital Saint-Joseph, pour renforcer la capacité d'accueil pour la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus, le HCR a remis quinze lits de réanimation et vingt-cinq lits réglables. L'agence onusienne a aussi rénové dix salles et chambres de cette formation hospitalière dans la commune de Limete pour maintenir une certaine distanciation physique entre les patients. Le médecin directeur de Saint-Joseph, le Dr François Kajingulu, touché par ce geste, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa gratitude à l'agence onusienne. Il a, par ailleurs, salué le partenariat HCR-Saint-Joseph qui vient de se renforcer à travers ce geste car son hôpital s'occupe déjà de la prise en charge médicale des réfugiés vivant à Kinshasa. Quant aux équipements reçus, le Dr Kajingulu a promis d'en faire bon usage et a invité les autres organisations à emboîter le pas au HCR.

Au centre de santé Vijana situé dans la commune de Lingwala, outre la remise de plus de trente lits d'hôpital et des dispositifs de lavage des mains, le HCR a construit des latrines et douches qui contribueront à coup sûr à limiter le risque de transmission du virus en éliminant de manière adéquate les fluides organiques contaminés. En plus, un mur de séparation entre le pavillon destiné aux cas de covid-19 et les autres malades a également été construit pour éviter la propagation du virus au sein de l'hôpital.

M. Fafa Attidzah, représentant adjoint du HCR en RDC a déclaré que ces différentes contributions faciliteront les mesures d'hygiène sanitaires du personnel soignant mais également des réfugiés et communautés hôtes qui sont pris en charge dans ces hôpitaux. « Avec nos partenaires, nous sommes engagés à accompagner le gouvernement de la RDC dans la lutte contre le coronavirus », a-t-il ajouté.

Notons qu'à travers le pays, le HCR appuie plusieurs centres de santé où des réfugiés et des déplacés internes sont pris en charge et continue de mettre en place des mesures d'hygiène et d'assainissement au sein des camps et sites de réfugiés et de déplacés internes. Plus d'un million et demi de personnes ont déjà été sensibilisés par des campagnes pour contenir la pandémie. Des messages préventifs sont diffusés à la radio et des posters et dépliants distribués dans différentes langues. Plus de trois mille quatre cents points de lavage des mains pour prévenir et contrôler la propagation de covid-19 ont été mis en place et deux cent soixante mille savons distribués à travers le pays.