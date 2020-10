Congo-Kinshasa: Kisangani - Le concours d'admission à l'Ecole nationale des finances sera organisé dimanche

Le concours d'admission à l'Ecole nationale des finances (ENAF) sera organisé dimanche 1er novembre à Kisangani. Une délégation du ministère des Finances en mission au chef-lieu de la Tshopo en a informé mercredi 28 octobre le vice-gouverneur de province, Maurice Abibu Sakapela.

Selon le chef de la délégation du ministère de finances, Eric Katele, les critères d'inscription et d'admission à l'ENAF ont drastiquement changé :

« Premier critère: il faut être agent d'abord des Finances ou agent de Budget ou encore de régies financières. Lorsqu'on parle de régies financières, on voit la Direction générale des douanes et accises, nous avons la DGI, nous avons la DGRAD et aussi la Direction des recettes provinciales. Deuxième critère: il faut avoir au maximum 40 ans et un diplôme de graduat. Lorsque vous remplissez ces critères, vous pouvez vous dire éligible et aussi être autorisé par votre hiérarchie. Cette année, il y a quand même un changement puisque on a fixé les critères bien avant. Maintenant, c'est plus le système de quota parce que l'année passée, il y avait un problème de quota selon la participation mais cette fois-ci il n'y aura pas de quota. Maintenant, il faut réussir, c'est-à-dire par ordre d'arrivée. Si ce sont les gens de Kisangani qui réussissent on les prend. Si aussi les gens de Kisangani échouent, on ne les prend pas. »