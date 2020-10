Sénégal: Matam - L'exploitation des ressources minérales et le contenu local au menu d'un forum

Pour permettre aux populations de tirer le maximum de profits de l'exploitation des ressources minérales, l'antenne régionale de la coalition «Publiez ce que vous payez» (PCQVP) de Matam a tenu hier, mercredi 28 octobre un forum pour renforcer les capacités des acteurs sur les enjeux de l'exploitation de ces ressources et le contenu local...

La région de Matam regorge un potentiel minier non négligeable. A savoir, l'important gisement de phosphates, avec des réserves prouvées à Ndendori et Ouali Diala, de l'ordre de 40 millions de tonnes, et un potentiel de plus de 100 millions de tonnes de phosphates de chaux de très grande qualité. D

es lentilles de dolomite pulvérulente d'une réserve de 10 millions de tonnes sont également annoncées dans le département de Kanel. Il s'y ajoute que des gisements marginaux d'argiles céramiques existent dans la région ainsi que des matériaux de construction (sables, latérites) qui sont en train d'être extraits.

On note aussi, «l'attribution de permis de recherche à des sociétés comme Amaafrique dans la zone de Thilogne, Mapathé Ndiouck à Orkadiéré et Aouré, à Kanel Ressources dans la partie Sud de Kanel et à Nabadji minéral dans la zone de Nabadji».

Plusieurs projets d'envergure, avec des besoins importants d'approvisionnement en biens et services à toutes les étapes de leurs opérations (de la recherche à la production), création d'emplois et de développement de chaines de sous-traitance locale...

D'où le prétexte du forum déroulé par l'antenne régionale de la coalition «Publiez ce que vous payez» (PCQVP) autour du «développement du contenu local dans le but de maximiser les retombées économiques et sociales au niveau des communautés».

De l'avis de M. Gaye, le coordonnateur régional, «ce forum rentre dans le cadre d'une mise à niveau des acteurs sur les enjeux de l'exploitation des ressources minérales en portant une réflexion sur les stratégies, de promotion du contenu local, spécifiques à la région».

Déclarant qu'il s'agit à cet égard, de discuter et de partager sur les opportunités que les acteurs peuvent tirer du secteur des ressources minérales et des approches de promotion du contenu local. Le coordonnateur régional, au-delà du souhait d'une louable application du contenu local, plaide pour la promotion du «local-local».

«Les ressources naturelles appartiennent à l'ensemble du pays. Mais souhaitons la promotion d'un contenu local plus localisé dans le but de maximiser les retombées économiques et sociales au niveau des communautés», a-t-il déclaré.