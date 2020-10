Sénégal: Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature - Téliko aphone à sa sortie d'audience

Le président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), Souleymane Téliko a répondu à la convocation du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature (Csm) hier, mercredi 28 octobre. A sa sortie de la Cour Suprême, il n'a pas fait de déclaration.

L e président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), Souleymane Téliko, a fait face au Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature (Csm). Au terme d'une rencontre qui a duré plusieurs heures à la Cour suprême, le magistrat n'a pas fait de déclaration devant la presse.

C'est un mutisme total du président de l'Ums qui a été constaté. Il a juste signifié à la presse que l'audition s'est bien déroulée et a duré 3 heures. Me Ciré Clédor Ly, un de ses conseils, a par la suite pris la parole au nom du pool d'avocats qui s'est constitué pour la défense de Souleymane Téliko.

Lui aussi s'est contenté de dire quelques mots. «Nous n'avons pas de déclaration à faire. Nous vous informons simplement que l'audition s'est tenue correctement et dans le respect mutuel.

Et aussi dans les règles de l'art. Donc nous nous en tenons à cela. Nous n'avons pas d'autres déclarations à faire. Et je parle au nom de l'ensemble des avocats et de ceux en tout cas qui assurent la défense du juge Téliko».

Il ajoute, en outre, que «les avocats étaient présents massivement de même que des magistrats parce qu'il (Souleymane Téliko) a la possibilité de se faire défendre aussi bien par des avocats que les magistrats. L'ambiance était sereine et les choses se sont bien déroulées».

Pour rappel, le président de l'Ums a été traduit devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, après son audition par l'Inspection générale de l'administration de la justice (Igaj).

La convocation au Conseil de discipline du Csm était initialement prévue à Ziguinchor, le 19 octobre, avant d'être reportée et ramenée à Dakar où il a été entendu, hier mercredi, par le Procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor, Assane Ndiaye, désigné comme rapporteur du Csm.

Tout est partie de sorties médiatiques qu'il a eu à faire dans la presse notamment sur la procédure dans l'affaire de la caisse d'avance dans laquelle l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall était impliqué.

Les Comités de ressorts des Cour d'appels de Dakar et des régions, l'Ums, le magistrats africains, la société civile... s'étaient fortement mobilisés, à travers des communiqués, pour lui apporter leur soutien et dénoncer une atteinte à l'indépendance et un tentative de musellement de la justice.