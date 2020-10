Algérie: Feux de forêts - Le ministère de l'Agriculture établit le bilan des indemnisations

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a établi le bilan définitif des indemnisations en nature permettant aux agriculteurs et éleveurs de relancer leurs activités et de reconstituer rapidement leurs patrimoines de production, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.

Ainsi, après la finalisation de l'enquête sur les dommages subis par les professionnels du secteur agricole à cause des incendies de forêt ayant sévit l'été dernier, le bilan des indemnisations porte sur 6.670 ruches pleines, 3 bovins laitiers, 10 taureaux, 17 ovins, 8.000 poules pondeuses, 8.200 poussins 21.440 poulets de chair et la réhabilitation de 14 bâtiments d'élevage avicole en dur et 32 serres avicoles, selon la même source.

S'agissant des arbres fruitiers, l'indemnisation porte sur 293.000 oliviers, 6460 cerisiers, 14.000 vignes et 137.000 autres arbres fruitiers, ajoute le communiqué.

Pour la prise en charge de cette situation, le ministère a établi une décision de financement à l'adresse aussi bien des conservateurs de forêt que des Directions des services agricoles, sous la coordination des walis.

Cette démarche intervient en application des instructions données par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la réunion interministérielle du 5 Août dernier, consacrée à l'examen des modes et moyens d'indemniser les personnes impactées par les feux de forêts ainsi que les moyens mobilisés pour faire face à ce phénomène.

Un comité de veille et d'évaluation des dégâts des feux de forêts, présidé par le Premier ministre, a été installé le 30 juillet dernier, rappelle le ministère.