Namibie: Diplomatie - Vilio Hifindaka salue la coopération entre la Namibie et le Congo

L'ambassadeur de la Namibie au Congo, Vilio Hifindaka, s'est réjoui de la bonne coopération de son pays avec le Congo durant son mandat aussi bien dans les échanges commerciaux que dans les investissements.

« Nous avons mis en place une bonne coopération sur les échanges commerciaux et les investissements. Nous avons eu environ vingt entreprises congolaises qui ont visité et échangé avec les hommes d'affaires namibiens et aussi des représentants de plus de trente entreprises namibiennes ici au Congo », a-t-il dit.

Le diplomate namibien a exprimé ce sentiment, le 29 octobre, au cours des audiences que lui ont accordées le président du Sénat, Pierre Ngolo, et de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, audiences au cours desquelles Vilio Hifindaka a également fait ses adieux à ces deux hautes personnalités.

Ce dernier n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour le soutien du président du Sénat au temps où il était secrétaire général du Parti congolais du travail dans l'accréditation de l'ambassade de la Namibie en République du Congo. « Il nous a soutenus et cela remonte du temps où il était le secrétaire général du Parti congolais du travail et lorsqu'il a également été porté à la tête du Sénat. Ces remerciements vont aussi à l'endroit du gouvernement et du parti au pouvoir », a-t-il ajouté.

Vilio Hifindaka a, par la même occasion, salué la coopération entre le Parlement de la Namibie et celui du Congo. « Des parlementaires namibiens ont visité le Congo et il y a eu des projets sur lesquels ils ont travaillé », a signifié l'ambassadeur, exprimant sa gratitude à l'égard du gouvernement et du peuple congolais qui a été, selon lui, « vraiment hospitalier. Je repars avec de bons souvenirs », a conclu le diplomate namibien.