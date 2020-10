Congo-Brazzaville: Musique - 3e tournée africaine pour DJ Bookson à Pointe Noire le 8 novembre

Il était à Dakar le 9 octobre, six jours plus tard on le voyait à Abidjan, 48 heures après il posait ses platines à Accra, la semaine suivante on le retrouvait à Cotonou et, par bonheur, il sera le 8 novembre à Pointe Noire avant d'aller faire vibrer Kinshasa sept jours après.

Au Congo Brazzaville, DJ Bookson est au dessus du lot, loin au dessus de ses pairs et des mesures de distanciations musicales en cette période de crise sanitaire. D'ailleurs son single « Un mètre », sorti le 20 septembre, ne connaît pas la distance qui le sépare d'un hit, tout comme son dernier son « Tchoubou Tchoubou » feat Dj Renaldo, et les streams au compteur de Spotifify s'affichent par dizaines de milliers. Sa renommée dépasse les frontières de sa mère patrie aidée en cela par ses nombreux succès : « Enjaillement », « Essembi té », « Ekota », pour ne citer que ceux-là qui totalisent plus de soixante mille vues sur Youtube à eux trois.

Calée dans son agenda au milieu de sa troisième tournée africaine, la date du 8 novembre à la Voile Blanche, près de la Côte Sauvage de Pointe Noire, est à cocher d'une croix pour ceux qui aiment s'ambiancer sur les sons ravageurs de DJ Bookson, l'un des rares, sinon l'unique, créateurs de hits parmi les nombreux DJs en République du Congo. Et si vous êtes fan de Djing, on ne saurait trop vous conseiller de brancher vos écouteurs sur le N°1 mondial : Martin Garrix, découvert par Tiesto, est un DJ néerlandais, musicien et producteur de disques, qui s'est fait connaître en 2013 avec son tube interplanétaire « Animals », son dernier succès étant « So far away » en collaboration avec David Guetta.