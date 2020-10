Congo-Kinshasa: Consultations - Les Forces Sociales répondent à l'appel de Félix Tshisekedi

Déclaration des Forces Sociales de la RDC en réaction à l'adresse du Président de la République, Chef de l'Etat à la Nation du vendredi 23 octobre 2020

1. Nous, membres des organisations de la Société Civile de la RDC signataires de la présente déclaration avions suivi avec une attention toute particulière l'adresse du Président de la République, Chef de l'Etat à la Nation, prononcée le vendredi 23 octobre 2020.

2. Restons préoccupées par l'escalade provenant des déclarations et autres prises de position des membres de la coalition au pouvoir au lendemain de la première alternance du pouvoir politique au sommet de l'Etat.

3. Il ressort de cette adresse que le Président de la République a pris la mesure des menaces auxquelles le pays fait face, particulièrement sur les questions vitales de la vie nationale, à savoir : (i) La paix et la sécurité; (ii) L'instauration de l'Etat de droit; (iii) Les réformes électorales; (iv) L'indépendance du pouvoir judiciaire; (v) La gestion de la territoriale; (vi) La lutte contre la corruption et autres gabegies financières; (vii) La dégradation avancée des infrastructures de base et routières; (viii) L'éducation et l'avenir de la jeunesse congolaise.

4. Rappelons que ces questions parmi tant d'autres longtemps au centre des graves divergences entre les partenaires de la Coalition FCC-CACH impactent dangereusement la gouvernance du pays et brisent ainsi les espoirs nés de la première alternance pacifique du pouvoir en République Démocratique du Congo. La responsabilité collective de cette coalition dans la crise actuelle caractérisée par l'incohérence et l'incapacité de formuler en propositions concrètes des reformes porteuses des politiques publiques qui tiennent des intérêts des citoyens n'est plus à démontrer.

5. Nos organisations sont d'avis qu'en ouvrant les consultations aux forces politiques et sociales représentatives du pays dans la perspective de faire participer les populations à la conduite des affaires publiques du pays, le Président de la République attend ainsi impulser une nouvelle dynamique fondée sur la recherche du consensus dans la prise des décisions concernant les questions d'intérêt national.

6. Saluons la volonté politique de faire participer le peuple congolais tout entier à la recherche des voies et moyens pour sortir le pays de la guéguerre entre les partenaires de la coalition FCC-CACH en ouvrant les consultations aux forces politiques et sociales représentatives du pays. En conséquence, nous marquons notre disponibilité à prendre part active auxdites consultations. A cet effet, nous soumettrons le moment venu, nos propositions pratiques et pertinentes au titre des pistes de solution susceptibles de contribuer efficacement à trouver solutions aux préoccupations soulevées par le Président de la République, Chef de l'Etat.

7. Appelons toutes les forces vives de la nation à saisir cette opportunité et de soumettre des propositions constructives susceptibles de contribuer et d'aller dans le sens de privilégier l'intérêt supérieur de la Nation. Et pour ce faire, nous prévenons, d'ores et déjà, toute coalition d'où qu'elle vienne, devrait être construite non pas autour du partage de pouvoir, mais des grands axes des reformes normatives et institutionnelles de la refondation de la gouvernance démocratique.

8. Par ailleurs, rappelons à tous les acteurs politiques que l'heure est grave, le peuple congolais est en émoi, bouleversé, choqué et ne laissera plus la place à un quelconque partage du gâteau car le Congo n'est ni à vendre ni à dépiécer. Les ego et les intérêts égoïstes ne passeront plus jamais au détriment de l'intérêt général. Aucun intérêt politique ne peut outrepasser l'obligation de tout acteur politique ou social d'œuvrer pour le seul intérêt du peuple. Agir autrement n'est ni moins ni plus qu'une haute trahison.

9. Enfin, lançons un vibrant appel à l'unité de toutes les forces sociales du pays dans l'élaboration d'un seul cahier de charges centré impérativement sur l'intérêt supérieur de la population congolaise.

Fait à Kinshasa, le 28 Octobre 2020

1. Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC)

2. Centre pour la Gouvernance (CEGO)

3. Réseau-Action femmes, Démocratie (RAFED)

4. Congo Promo Développement Intégral (COPRODI)

5. Forum pour les droits des Jeunes et Enfants au Congo(FODJEC)

6. Forum pour la Démocratie et la Bonne gouvernance (FDBG)

7. Institut Alternatives citoyennes pour la gouvernance Démocratique (I-IACGD)

8. Fédération Congolaise des diamantifères (FECODI)

9. Dynamique des Femmes pour le Développement Intégral(DFDI)

10. Brigade des Agricultures et Eleveurs Intégrés (BAEI)

11. Union des Chrétiens pour le développement du Congo(UCDC)

12. Rassemblement des Jeunes entrepreneurs du Congo(RJEC)

13. Centre pour le Développement et l'autonomisation de la femme(CDAF)

14. Action pour le Développement Intégré Féminine (ADIF)

15. Réseau des associations de Promotion des Droits de l'Homme au Kasaï(RAPH) 16. Journalistes Unis pour le Progrès et la Défense(JUPF)

17. Action Communautaire pour le Développement de Tshikapa (ACDT)

18. Ligue africaine des droits de l'Homme et des peuples (LDHP)

19. Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et Justice (RRSSJ)

20. Réseau d'organisations des droits de l'homme et d'éducation civique d'inspiration chrétienne(REDHOCIC)

21. Collectif des ONG et PME d'Assainissement du Congo(COPAFCO)

22. Fédération des Radio de Proximité du Congo(FRPC) 23. Association des Statisticiens du Congo (ASTAC)

24. Action Communautaire pour le Développement Endogène (ACDE)

25. Association pour le Développement Intégral (ADI)

26. Action pour le développement économique et social(ADESO)

27. Action Gouvernance, Elections et Démocratie (AGED)

28. Association Des Réalistes Congolais (A.J.R.)

29. Maison de la société civile de la RDC (MAISOCI)

30. Fondation Nekapu (FN)

31. Fondation Multisectorielle pour l'intensification de la nature verte et agroforesterie (FOMINA-ONGD)

32. Gilet Blanc RDC