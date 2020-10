Algérie: Khenchela - Raccordement au réseau du gaz naturel de 107 foyers à Chelia et El Hamma

Pas moins de 107 foyers des villages "Douar Rebai", "El Mezroub" et "El Khroub" relevant des communes de Chelia et d'El Hamma (Khenchela), ont été raccordés, jeudi, au réseau du gaz naturel.

Ce raccordement, a été effectué dans le cadre du programme de développement des zones d'ombre et de l'amélioration du cadre de vie des habitants de ces localités, en présence du wali de Khenchela, Ali Bouzidi, des directeurs de l'énergie et de la concession locale de l'électricité et du gaz, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale.

Au cours de la présentation de la fiche technique des projets de raccordement de ces foyers au réseau du gaz naturel, le directeur local de la concession de l'électricité et du gaz, Boubakeur Benmouhoub, a expliqué que le financement de cette opération a nécessité la mobilisation d'un montant de plus de 30 millions de dinars, puisé du budget de la wilaya, attribué fin de l'année 2019 dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Le raccordement de 25 foyers du village "Douar Rebai" (commune de Chelia) au réseau du gaz naturel a nécessité l'extension du réseau de distribution de cette matière sur une distance de 5,1 km, a fait savoir le même responsable, soulignant que cette opération, pour laquelle un investissement de 9,55 millions de dinars a été réservé, a été réalisée dans un délai de 4 mois.

La dotation de 63 habitats du village El Mezroub (commune de Chelia) par la même énergie a nécessité une enveloppe financière de l'ordre de plus de 21 millions de dinars pour la réalisation d'un réseau de transport de 12,44 km, a-t-on détaillé de même source, soulignant que ce projet, qui a accusé un retard, a consommé un délai de 10 mois en raison du "relief ardu" de cette zone montagneuse en sus de l'arrêt des travaux suite à la propagation du Covid-19.

S'agissant du raccordement de 19 foyers du groupement d'habitat rural d'El Khroub (commune de Hama), M. Benmouhoub a indiqué que cette opération, réalisée dans un délai de deux mois pour un montant de 600.000 dinars, a nécessité l'extension du réseau de distribution sur une distance de 270 mètres.

De son côté, le chef de l'exécutif local, Ali Bouzidi, a assuré que les services de wilaya œuvrent en coordination avec les directions de l'énergie et la concession locale de l'électricité et du gaz à inscrire des dizaines d'opérations de raccordement aux réseau d'électricité et du gaz naturel au profit de plusieurs zones d'ombre recensées à travers la wilaya de Kenchela.

Approchés par l'APS, les citoyens bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur satisfaction de voir enfin une des préoccupations soulevées, concrétisée sur le terrain.