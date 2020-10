Angola: La ministre veut l'unité dans l'environnement, le tourisme et la culture

Luanda — La ministre d'Etat aux affaires sociales, Carolina Cerqueira, a souligné jeudi la nécessité de plus d'unité, d'esprit d'équipe et de synergies concertées dans les secteurs du tourisme, de la culture et de l'environnement.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise et reprise entre la ministre sortante, Adjany Costa, et l'actuel ministre Jomo Fortunato, la gouvernante a réitéré l'engagement de tous et l'implication du personnel du secteur, en particulier, dans cette phase de grands défis.

Pour Carolina Cerqueira, les conséquences de la pandémie de Covid-19 font que les familles et la population en général traversent plusieurs difficultés, c'est pourquoi elle souligne la nécessité d'efforts conjoints.

Dans ce contexte, a-t-elle ajouté, il faut du travail et de l'unité, mais surtout le dialogue et la concertation d'idées pour que ces trois secteurs importants dans le cadre de la gouvernance aient, de plus en plus, un rôle pertinent dans le développement durable du pays.

L'action du secteur, a-t-elle dit, contribuera à créer des emplois, en tenant compte des atouts de chacun des secteurs et surtout pour qu'il y ait plus d'harmonie et de bien-être social.

"Nous demandons à chacun des cadres des secteurs représentés ici de continuer avec la même responsabilité collective, le même esprit de mission et le même grand dévouement", a-t-elle déclaré.

De son côté, le ministre Jomo Fortunato a déclaré qu'il s'efforcera de rechercher des points de contacts communs entre les trois secteurs et une méthodologie de travail dans ses spécificités.

"Nous avons un programme de travail urgent, avec une gestion ouverte et comprenant l'écoute des techniciens de l'environnement, des agents du tourisme, de la classe artistique et abordant la question du patrimoine culturel", a-t-il déclaré.