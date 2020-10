Soudan: Le chef du Conseil de souveraineté reçoit la délégation du Comité international de la Croix-Rouge

Khartoum — Le Président du Conseil Souverain de Transition, Lt-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a reçu jeudi le Vice-Président du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Gilles Carbonnier, la réunion a évoqué la situation humanitaire au Soudan et les contributions du CICR dans ce sens.

M. Carbonnier a déclaré dans un communiqué de presse que la Croix-Rouge faisait de grands efforts dans le domaine de l'action humanitaire dans toutes les régions du pays, en particulier l'assistance médicale qu'elle a fournie à un certain nombre d'hôpitaux et de centres de santé, en plus d'une assistance spéciale aux agriculteurs et aux communautés des zones lointines.

Le Vice-Président du Comité international a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour les facilités et le soutien fournis par le Président du Conseil de la souveraineté de transition aux activités du CICR afin d'achever ses travaux au Soudan, et a affirmé l'engagement du CICR à faire tout ce qui aiderait et soutiendrait le peuple soudanais pendant cette étape.