Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille de l'artiste-peintre feu Mohamed Melehi

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste-peintre feu Mohamed Melehi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction le décès de l'artiste-peintre Mohamed Melehi, dont le départ douloureux fait perdre à l'art plastique marocain contemporain un de ses pionniers, connu pour sa créativité et sa distinction aux niveau national et international.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à leurs proches, à ses amis, à ses fans et à sa grande famille artistique et culturelle, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain dit partager leurs sentiments suite à cette pénible séparation se remémorant avec estime les grandes qualités humaines du défunt, son goût esthétique soucieux du renouvellement du patrimoine artistique national et de son enrichissement.

SM le Roi implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour sa grande contribution à son art et à son pays et de l'accueillir dans Son paradis parmi les vertueux.