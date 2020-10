Ile Maurice: Portraits - Ces jeunes qui commencent leur carrière de politiciens à travers les élections villageoises

Un moyen de mettre un pied dans le monde de la politique pour certains, une manière d'être acteur du changement en commençant par chez soi pour d'autres. Ce sont autant de raisons qui incitent les jeunes à présenter leur candidature pour les élections villageoises de 2020. Rencontre avec certains d'entre eux.

Nom : Yaadav Damree

Âge : 23 ans

Profession : Étudiant en droit, école du Barreau (University of Law, London)

Qualifications : LLB (Hons) - English and Mauritian Law (University of Central Lancashire)

Situation maritale : Célibataire

Village : Laventure

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : Yuva Sangh

Pourquoi vous investir en politique ?

J'ai toujours été intéressé par la politique locale. Cela, depuis que j'ai rejoint le Collège Royal de Port-Louis. La raison pour laquelle je me suis engagé, c'est parce que je pense avoir les capacités pour améliorer le futur de Maurice et en faire un pays meilleur. Il est important que nos politiciens aient la notion d'engagement civique de manière à rédiger des lois et règlements en phase avec notre société.

Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine ? Vos motivations en tant que candidat ?

Au départ, les élections villageoises n'étaient pas vraiment mon objectif, je visais plutôt les élections générales. Mais comme on dit en anglais «charity begins at home», il était très important que je profite de cette occasion pour démontrer que j'ai les capacités pour servir l'endroit où j'habite et donc notre société. Je suis déjà engagé dans le travail social, les élections villageoises seront une plateforme à travers laquelle je pourrai davantage m'exprimer et bien sûr faire avancer des idées et des projets pour mon village et la société mauricienne. Le village de Laventure a besoin d'une équipe ayant des idées nouvelles. Nous avons le devoir d'empêcher les idées archaïques de se répandre.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

Nous avons des plans réalisables pour le village, notre équipe étant principalement composée de jeunes, mais aussi de quelques personnes plus âgées qui, de par leur expérience, sauront convenablement nous guider. Je ne veux pas réinventer la roue, certainement pas. Les fonctions de conseiller de village sont déjà établies dans la Local Government Act. Le plus important est que nous ayons une équipe qui ait du savoir-faire, de manière à mieux gérer le conseil d'administration, ainsi nous assurer que nos objectifs soient atteints. Nous voulons être sûrs de présenter un manifeste réalisable et ne pas «vendre du rêve». Depuis plusieurs années maintenant, il y a un manque d'activités à Laventure, mais d'autres préoccupations existent et peuvent facilement être abordées au niveau du conseil villageois. Malheureusement, nous n'avons pas vu des progrès dans le village, en particulier au niveau du conseil.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

Mes amis et moi voulons convaincre les villageois à travers des projets qui seraient réalisables durant le mandat à venir et non à travers des critiques ou attaques personnelles contre les anciens conseillers du village. Nous sommes constitués d'une équipe de plusieurs jeunes professionnels ayant déjà été confrontés à divers problèmes sociaux de par notre engagement civique. Or, pour siéger au conseil de village, ce sont les qualités recherchées par la majorité des gens. C'est donc ainsi que nous pensons convaincre les villageois car le village a besoin d'un souffle nouveau et de jeunes avec des idées.

Nom : Aubeeluck Iqbal

Âge : 32 ans

Profession : Homme d'affaires

Qualifications : BSC dans les services communautaires

Situation maritale : Célibataire

Village : Triolet

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Deuxième

Parti : Mouvement Unité de Triolet

Pourquoi vous investir en politique ? Ce qui vous attire dans ce domaine et vos motivations en tant que candidat ?

J'ai toujours été intéressé par la politique. Je veux en faire partie de manière à pouvoir apporter des changements. En tant que jeunes, nous voulons faire avancer nos idées et participer au développement de notre pays. C'est pour cette raison que je suis motivé à faire de la politique.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

Avant toute chose, notre société est en train de radicalement se décourager, je voudrais aider à ce que nous retrouvions nos valeurs morales d'antan. À travers, par exemple, l'organisation de divers types de séminaires et de campagnes de sensibilisation, de la construction d'un complexe polyvalent où les jeunes pourront se sentir libres de pratiquer des activités sportives en salle, mais aussi plus d'activités sportives pour lutter contre la toxicomanie. Nous avons à cœur, qui plus est, de nous diriger vers une île Maurice durable. Dans ce contexte, je souhaiterais que soient installés plus de lampadaires solaires en bordure de chaque route de la commune de Triolet. Ce qui sera positif pour notre impact environnemental et pour combattre le vol.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

La seule chose que je voudrais dire, en tant que conseiller, c'est que j'ai été présent dans les périodes les plus difficiles, comme celle du Covid-19, les problèmes d'eaux, les inondations, où j'ai volontairement aidé un maximum de personnes. En tant que jeune, je ne souhaite que de bonnes choses pour mon village et je continuerai toujours à être là.

Nom : Urvashi Alisha Kistoo

Âge : 25 ans

Profession : Self-employed

Qualifications : Degree in Law from University of Technology, Mauritius

Situation maritale : Célibataire

Village : Arsenal Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : Arsenal Democratic Socialists Party (ADSP)

Pourquoi vous investir en politique ?

J'ai toujours été passionnée par la politique et les lois. En tant que jeune diplômée en droit, je souhaite mettre ma formation, mes connaissances et mes compétences au service de mon pays et surtout de mon village. Je me sens chanceuse que l'ADSP m'ait contactée afin de représenter ses idées et pour porter ses projets. Aujourd'hui, les jeunes Mauriciens sont de plus en plus déconnectés de la politique, et pourtant leur rôle est fondamental, car ils seront les citoyens qui contribueront à façonner l'avenir de notre pays. Cependant, la situation est devenue alarmante, ces derniers se sentant frustrés car n'ayant pas le sentiment d'appartenance à une véritable démocratie. C'est la raison pour laquelle, en tant que jeune citoyenne moi-même, je veux autonomiser les autres jeunes, les motiver à se manifester, pour qu'ils aient le courage de s'exprimer. Cela commence par un voyage à travers ces élections villageoises de 2020.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez

? On peut dire que ces huit dernières années ont été un cauchemar pour le village d'Arsenal, dans le sens où il y a eu très peu de développements. La sécurité des villageois demeure un problème, principalement concernant les enfants et les citoyens âgés. Par ailleurs, la situation des jeunes a besoin d'être améliorée, tout comme leur besoin d'autonomisation. Et ne parlons pas de la pollution.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

Notre équipe est composée de jeunes, mais certains sont également plus âgés. Nous voulons travailler pour l'amélioration de la qualité de vie de nos jeunes, veiller à leur sécurité, en leur permettant l'accès à des cours sur la santé. Nous voulons les protéger des ravages de la drogue, en menant des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes quant à leur consommation. Nous voulons également instaurer plus de distractions, comme le sport et d'autres activités. En tant que jeunes citoyens responsables, nous avons le devoir de servir notre village, et je pense que les villageois nous apporteront leur soutien.

Nom : Chetan Gungadeen

Âge : 32 ans

Profession : Homme d'affaires

Qualifications : BSC dans les services communautaires

Situation maritale : Célibataire Village : Arsenal

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : ADSP

Pourquoi vous investir en politique ? Ce qui vous attire dans ce domaine et vos motivations en tant que candidat ?

Je m'investis dans la politique car motivé par le désir d'apporter un changement structurel et un développement social. Je veux mener mon village vers le progrès avec l'intention pure de servir les habitants d'Arsenal. Les villageois ont besoin d'être écoutés, aidés, guidés et le plus important, être encadrés. Au fil des années j'ai pu constater que les attentes des villageois n'ont jamais été considérées, du coup, les problèmes sont restés les mêmes. Les élections villageoises se présentent comme une opportunité pour moi de pouvoir faire bouger les choses.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

Un village où il fait bon vivre. Être à l'écoute, revoir les failles existantes, développer des projets favorables avec le consentement des habitants, encadrer les nécessiteux, organiser plus d'activités socioculturelles et plus de loisirs pour nos jeunes et vieilles personnes. Je souhaite réaliser tellement de projets pour mon village que la liste est longue.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

Je suis certain que les villageois sont à la recherche d'un guide exemplaire. De par mon expérience, je suis certain que j'ai les capacités requises pour diriger le village vers l'avancement. D'ailleurs, j'ai toujours été présent quand les habitants ont rencontré des difficultés pendant le Covid-19. J'ai toujours pris l'initiative d'aider les personnes pauvres, donc ce travail continuera.

Nom : Jhoty Booneyad

Âge : 23 ans

Profession : Associate Data Protection Officer

Village : Bramsthan

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : Nouvo Lavenir Bramsthan

Pourquoi vous investir en politique? Ce qui vous attire dans ce domaine et vos motivations en tant que candidate ?

J'ai décidé de m'investir en politique car, comme beaucoup d'autres jeunes, je me sens capable d'être un catalyseur de changements dans notre système politique. Je représente une nouvelle école de pensée qui peut être bénéfique pour le dé- veloppement d'une démocratie vivante et résiliente. La façon dont la politique a été faite tout au long de l'histoire de notre pays est maintenant fortement remise en question par la jeunesse d'aujourd'hui. Comme la plupart de ces jeunes, je veux un autre type de système politique : plus diversifié dans ses pratiques et efficace dans son fonctionnement. Pour que cela se réalise, il est important que les jeunes soient adéquatement représentés et soient les leaders non pas de l'avenir mais du présent.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

Je veux apporter plus d'inclusion sociale dans mon village, pour que chacun - indépendamment de son sexe, de son origine ethnique, de ses préférences de vie et de ses circonstances - ait le sentiment d'appartenir à une localité sûre, durable et exemplaire. Je veux un conseil de village proactif, dynamique et innovant, des qualités qui sont plus que jamais requises. Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ? Les gens de mon village voteront pour moi parce qu'ils soutiennent ma vision, rafraîchissante et prometteuse. Je suis convaincue également qu'ils feront confiance en mes capacités à travailler dur pour eux, à représenter leurs voix, à relever les défis et à faire face à l'adversité.

Nom : Deepshika Dyal

Âge : 23 ans

Profession : Secrétaire

Qualifications : Diplômée en philosophie indienne - Hindouisme

Situation maritale : Célibataire

Village : Laventure

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : Yuva Sangh

Pourquoi vous investir en politique ? Ce qui vous attire dans ce domaine et vos motivations en tant que candidate ?

Je crois que les jeunes doivent être motivés à travers la stature et le rôle qu'ont joué les grands dirigeants ayant contribué à l'édification de notre nation et du combat qu'ils ont mené. En politique, Maurice a besoin de jeunes leaders enthousiastes, qui font preuve de moralité et de diligence. Au moment de l'indépendance, de nombreux jeunes comme Jawaharlal Nehru ont participé avec dynamisme à la politique active et aux mouvements de liberté. Mais le scénario est différent aujourd'hui. De nos jours, nous n'avons qu'une poignée de jeunes leaders, car la majorité voit la politique comme une salle de jeux, dans laquelle ils ne veulent pas entrer.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

L'éducation est la partie la plus importante pour un village. En tant que jeunes, nous devons promouvoir les compétences sociales, culturelles et de vie. Cela aidera à l'amélioration de l'éducation de base et du bon sens. L'Awareness est très important, raison pour laquelle je voudrais sensibiliser les personnes touchées par des maladies graves telles que le cancer, le diabète, la tension artérielle et la maladie mentale à améliorer leur état de santé. En outre, je souhaiterais améliorer la qualité de vie des jeunes des villages en leur donnant des informations relatives à l'enseignement supérieur et collégial. Dans mon village, les routes sont régulièrement en mauvais état, je fais la promesse d'aider à améliorer cette situation. Je souhaite aussi promouvoir nos entrepreneurs en vue d'améliorer leur condition de vie. Créer un sentiment d'appartenance dans tous les villages à travers le développement de la croyance en «Vasudaiva Kutumbakam» - ainsi instaurer une harmonie dans notre village pour que nous soyons une seule et même famille.De plus, nous organiserons des concours éducatifs pour aider les enfants à avancer dans leurs études.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

Je fais partie d'un groupe de candidats dynamiques ayant du potentiel. Ensemble, nous formons une force qui améliorera notre village. L'honnêteté, la ponctualité, le dévouement et l'amour pour mon village devraient être les raisons pour lesquelles les villageois croiront en nous. Je suis convaincue que les jeunes sont plus dévoués et ont la capacité de proposer des idées innovantes, combinant la technologie et les nouvelles fonctionnalités

Nom : Deepshikha Parmessur

Âge : 24 ans

Profession : Entrepreneure (Vegan Cravings)

Qualification : BA in International Relations Situation

maritale : Célibataire

Village : Rose-Belle

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : Candidate indépendante

Pourquoi vous investir en politique ? Ce qui vous attire dans ce domaine et vos motivations en tant que candidate ?

Je m'intéresse à la politique depuis longtemps. Sur le plan académique, j'ai concentré mon attention sur l'apprentissage de l'arène politique, que ce soit au niveau national ou international. Après avoir été la première femme Premier ministre de la deuxième édition du Parlement national de la jeunesse l'année dernière, beaucoup d'autres jeunes m'ont contactée pour me dire que c'était rafraîchissant et qu'ils souhaitaient que cela se reproduise pour les élections générales (en 2019). Je voulais me présenter l'année dernière mais j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'enjeux personnellement pour ce type d'élection et j'avais encore beaucoup à apprendre. J'ai donc décidé de ne pas aller de l'avant. Cependant, lorsque l'annonce des élections au conseil de village a été faite, c'est à ce moment-là que cela a été un signe. J'ai récemment réfléchi aux moyens d'impacter les jeunes autour de moi. J'échange souvent avec ma communauté en ligne sur des sujets liés à l'état de notre pays et des gens ont exprimé leurs désirs pour que je tente cette élection. J'ai décidé d'être candidate parce qu'à la base, je crois fermement en la démocratie : je suis passionnée par servir ma communauté et être bénéfique pour elle. Je m'épanouis mieux quand je vois l'impact direct de mes actions. (... )

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

Jusqu'à présent, le village de Rose-Belle a fait une belle course (nous avons même un centre commercial maintenant). Mais cela ne signifie pas que nous devons être complaisants. Les besoins des gens évoluent constamment, nous devons donc nous assurer de toujours répondre aux besoins des gens de notre communauté. J'ai déjà en tête quelques projets. Nous sommes tous tellement concentrés sur le développement du pays - nous construisons des grands centres commerciaux et de meilleures routes, mais qui s'occupe du développement de notre peuple ? Je veux adopter une approche holistique, une approche qui vise à prendre soin de la santé mentale des gens de ma communauté, créer un espace pour les victimes-survivantes de violence domestique, et surtout, favoriser un environnement sûr pour les habitants de Rose-Belle, où leurs droits seront protégés.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

Servir en politique est l'un des objectifs de toute ma vie. Je veux travailler pour que les gens améliorent leur quotidien. Mais la question n'est pas pourquoi moi ? C'est pourquoi nous ? Pourquoi les gens sont-ils importants ? Pourquoi, maintenant plus que jamais, il est important que nous ayons quelqu'un qui soit prêt à donner de son temps, de son énergie et de sa passion pour travailler pour d'autres ? Nous traversons une période difficile avec la crise du Covid-19, nous avons donc besoin de personnes innovantes, capables de sortir des sentiers battus et de bien réagir face aux diverses crises. Lorsque vous votez pour moi, vous votez pour vous-mêmes parce que je suis ici pour représenter les gens de ma communauté. Je suis convaincue que je peux être cette personne dont ils ont besoin, car responsable et motivée par l'éthique.

Nom : Adheen Vyas

Âge : 23 ans

Profession : Étudiant et entrepreneur Qualifications : L.L.B (HONS), Post Graduate Diploma in Law, Bar Practice Course

Situation maritale : Célibataire

Village : Quatre-Soeurs

Nombre de tentatives pour les élections villageoises : Première

Parti : Parti Mouvement Socialiste

Pourquoi vous investir en politique ? Ce qui vous attire dans ce domaine et vos motivations en tant que candidat ?

Pour apporter un air de changement et du renouvellement dans l'administration régionale. Donner un souffle aux jeunes qui as- pirent à être à ma place dans le futur. Il y a un engouement silencieux pour le changement dans l'esprit des gens en ce moment, car nos prédécesseurs ne répondent plus aux aspirations et aux problèmes, tels que l'analphabétisme, la drogue, l'entrepreneuriat, la santé ou encore l'émancipation de la femme.

Que voulez-vous apporter de plus au village que vous représenterez ?

Des actions promptes et définies afin de remédier aux problèmes auxquels les villageois font face. Démarrer un mouvement vers la modernisation de nos infrastructures. Développer une ligne de communication plus accessible entre les villageois, les conseillers et l'État, cela sur la base d'un leadership collectif de manière à promouvoir l'approche participative de chaque villageois.

Si vous deviez convaincre les villageois ; pourquoi devrions-nous voter pour vous ?

Je représente la conviction qui réalisera tous les projets car le salaire dérivé en tant que conseiller ne m'intéresse pas. Je veux être dévoué et servir comme il se doit les villageois de Quatre-Sœurs, Deux-Frères, Pointe-aux-Feuilles et Marie-Jeanne. Je suis là pour rassembler les villageois au lieu de les diviser.