Cote d'Ivoire: Maouloud 2020 - La communauté musulmane prie pour des élections sans violence

Le président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques en Côte d'Ivoire (COSIM), Cheikh Aïma Mamadou Traoré et la communauté musulmane ont fait des prières et bénédictions, le mercredi 28 octobre, à Abidjan, pour des élections sans violence et pour une Côte d'Ivoire paisible.

C'était à la faveur de la cérémonie de célébration de l'édition 2020 du Maouloud, commémorant l'anniversaire de la naissance du Prophète de l'Islam, Muhammad, en présence du Premier Ministre Hamed Bakayoko, représentant le Chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara.

A cette occasion, l'Imam Traoré a indiqué que le message de paix et de fraternité laissé en héritage par le Prophète est plus que d'actualité.

Par ces temps de difficultés multiformes, le guide des musulmans a invité les Ivoiriens à l'entente. « Cette nuit est une nuit de félicité et de paix. Faisons en sorte de la prolonger indéfiniment », a-t-il souhaité.

Au nom du Président de la République, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Vagondo Diomandé, a salué la grande contribution de la communauté musulmane à la préservation de la paix et de la cohésion sociale entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire.