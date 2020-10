Cote d'Ivoire: Appui à l'autonomisation - Une organisation de femmes reconnaissante au Président Ouattara

L'association les Dames de fer de petit Lomé d'Adjamé a organisé, le 28 octobre, dans la commune d'Adjamé, une cérémonie solennelle d'hommage et de reconnaissance au Président Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la femme en Côte d'Ivoire.

Félicitant et encourageant les membres de son association pour leur présence massive et leur enthousiasme, Mariam Touré, président des Dames de fer de petit Lomé, a traduit sa gratitude au Président Ouattara.

« J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté à me tenir devant vous pour témoigner, au nom de notre organisation, notre gratitude au Président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, pour toutes les actions accomplies pour le bien-être des populations et précisément pour l'amélioration des conditions de la femme », s'est-elle félicitée.

Mariam Touré a aussi dit toute la reconnaissance de son organisation au maire d'Adjamé Farikou Soumahoro, pour son dévouement à la cause féminine.

Pour l'occasion, le premier magistrat d'Adjamé représentait par ailleurs le Premier ministre Hamed Bakayoko, sous le patronage de qui a été organisée la cérémonie.

« Nous remercions particulièrement notre maire pour son soutien sans faille aux commerçantes de la commune d'Adjamé. Votre présence parmi nous ce jour en est une preuve », s'est-elle réjouie.

Composée de plus de 500 commerçantes exerçant à Adjamé-Mosquée, l'association les Dames de fer de petit Lomé s'est assignée pour objectif de fédérer les forces et compétences de ses membres en vue de contribuer efficacement à l'autonomisation des femmes et au développement de l'économie.

Mais selon sa présidente, l'association a besoin d'un appui plus fort des autorités municipales et étatiques.

Le maire Farikou Soumahoro, tout comme avant lui la marraine de la cérémonie, Ténin Touré Pillah, a vivement félicité les Dames de fer pour leur « mobilisation extraordinaire » et leur marque de reconnaissance au Chef de l'Etat.

Il les a invitées à plus d'efforts et d'engagement en vue de contribuer plus efficacement à l'autonomisation des femmes et au développement inclusif et participatif de l'économie.