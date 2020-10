Soudan: Le Ministère des condamne les attaques des milices houthies contre l'Arabie saoudite

Khartoum — Le Ministère des affaires étrangères a publié un communiqué de presse condamnant les attaques lancées par la milice houthie contre des civils et des installations dans le Royaume d'Arabie saoudite, y compris l'attaque du raid sur Riyad dans la soirée du 28 octobre, qui a été contrecarrée par les forces de soutien à la légitimité au Yémen.

Ces attaques représentent une violation flagrante des lois et des normes internationales et que ces actes criminels compliquent les efforts incessants déployés pour rétablir réellement la situation au Yémen et le dialogue politique et pour répandre la paix et maintenir la stabilité dans la région.

Le gouvernement du Soudan est convaincu que le Royaume d'Arabie saoudite est en mesure de protéger sa sécurité et ses teritoires contre les attaques de drones et de missiles balistiques lancés par des milices, et qu'il cherche en même temps à trouver des solutions appropriées à la situation dans le Yémen fraternel, et fait des efforts pour assurer sa sécurité et sa stabilité.