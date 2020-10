Angola: Le MPLA salue les améliorations des services de transport public

Luanda — Le Comité central du MPLA a salué jeudi les efforts de l'Exécutif angolais dans la mise en oeuvre de projets conduisant à l'amélioration des services de transport public.

Ces informations figurent dans le communiqué final de la IVe réunion ordinaire du Comité central du parti au pouvoir en Angola.

Cet organe directeur du MPLA considère les transports et les voies de communication comme fondamental pour l'exécution du programme gouvernemental et stratégique pour la promotion de la croissance économique, ainsi que de la production nationale et de l'internationalisation de l'économie.

La réunion, présidée par le leader du MPLA, João Lourenço, a recommandé une plus grande rapidité dans l'exécution des projets ayant un impact direct sur la vie des populations.

Lors de la même réunion, le rapport sur la mise en œuvre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), qui vise à stimuler le développement économique, augmenter l'offre et l'amélioration des services publics au niveau local et renforcer la décentralisation et la déconcentration administrative, a aussi été examiné.

De même, les participants ont recommandé que l'Exécutif soit plus rigoureux dans l'approbation des projets liés au PIIM et dans le soutien technique et l'inspection des travaux, visant la résolution locale des problèmes économiques et sociaux des habitants.