Congo-Kinshasa: Covid-19 - Angel Cosmetics et PALMECO perpétuent les gestes de cœur dans les églises et sociétés publiques

La lutte contre la propagation de la Covid-19 en République démocratique du Congo, en général, et à Kinshasa, en particulier, préoccupe sérieusement les sociétés Angel Cosmetics et Palmeco. Pour sauver des vies de leurs aimables clients, ces deux sociétés ne cessent d'offrir gratuitement leurs produits aux congolaises et congolais qui sont exposés à la crise sanitaire due à la Covid-19.

Depuis l'avènement de celle-ci, une caravane humanitaire a été organisée sans cesse. Hier, jeudi 29 octobre 2020, ces deux sociétés aux actions citoyennes, ont été à la rescousse de la société Transport du Congo (TRANSCO), de l'Eglise Anglicane, de la mosquée ALHIDAYAT (CITAS) de la commune de Barumbu, de l'église Armée du Salut et de la société commerciale des transports et ports (SCTP-Ex-Onatra).

Ces derniers ont bénéficié des produits désinfectant pour se prémunir contre le coronavirus. Mais, au-delàs de ces désinfectants, Angel Cosmetics et Palmecos ont apporté dans leur gibecière, particulièrement des produits alimentaires aux églises. Une action peu usitée par certaines sociétés œuvrant en République démocratique du Congo.

"Nous continuons notre caravane humanitaire, mais, également, sanitaire. Après avoir offert 5 tonnes de produits respectivement à la compagnie Congo Airways et à la RVA, nous avons visité également certaines églises.

Aujourd'hui, nous avons pensé à la société Transco qui nous transporte régulièrement. Parce que pendant cette période, nous sommes obligés de respecter les gestes barrières à bord de ces bus.

Et, étant donné que ces deux sociétés de droit congolais produisent des désinfectants qui contribuent efficacement à tuer ce virus, nous avons décidé de sauver des vies des congolais sans discrimination des sociétés, ni des religions", a souligné Jérôme SEKANA, Directeur général de l'AGM qui est une agence conseil en communication de la société Angel Cosmetics et Palmeco.

Il sied de préciser que les dons apportés par Angel Cosmétics et Palmeco est composé respectivement, des lingettes Bactigel, des sprays solution alcool et sprays surface sol Bactigelet Gel Hydro alcoolique Bactigel de 5L, de détergent Génie Javel de 5L et de savon liquide pour la société Transco et les églises. Ces dernières ont spécialement bénéficié des sacs de semoule, de riz, de haricot, des cartons de sardines etc.

Pour ce faire, Mme Dodie Bimwala a, au nom de la société Angel Cosmetics, expliqué à tous les bénéficiaires l'usage de tous les désinfectants qui ont été offerts.

Loin de considérer ces actions humanitaires comme des actions de marketing des produits de ces sociétés, Jérôme SEKANA a rappelé la bonne foi manifestée par Angel Cosmetics et PALMECO depuis fin 2019 où ces sociétés avaient offert aux sinistrés des différentes pluies diluviennes des biens de première nécessité alors qu'ils étaient grandement dans le besoin.

Le choix des églises

"Nous avons décidé d'offrir particulièrement aux églises des vivres parce que nous pensons qu'il y a, entre autres, des gens qui prient pour le pays, des démunis, des orphelins qui sont pris en charge par les églises.

C'est la raison pour laquelle nous avons innové cette nouvelle façon de venir à la rescousse des églises pour permettre aux responsables d'aider toutes ces personnes. Et, ne vous étonnez pas demain que nous puisions prospérer car, nos pères spirituels nous bénissent et nos entreprises", martèle Jérôme SEKENA.

Reconnaissance

Très reconnaissant pour ces gestes de cœur qui tombent à point nommé, les bénéficiaires ont, tous, remercié Angel Cosmetics et PALMECO.

Côté Transco, M. José Kamwanga, Directeur des ressources humaines, a vivement exprimé sa gratitude envers ces sociétés. "Transco ne voit pas la quantité mais, elle voit l'élan de votre cœur pour songer à elle afin que les travailleurs soient épargnés de cette pandémie.

Transco restera toujours ensemble avec vous, et vous encouragera dans toutes vos actions parce que le geste est vraiment louable. Que le bon Dieu vous patafiole", s'est-il exprimé.

Au nom de l'église Anglicane de la RDC, le Curé Maurice Molanga a salué le geste très salutaire et a promis de continuer à prier pour ces sociétés qui ont pensé aux fidèles de l'église anglicane de Kinshasa pour se protéger contre la covid-19 et avoir quoi mettre sous la dent.

Très touché par ces actions, Sheikh Imam Kapuluta Salim, Représentant légal adjoint du culte de la COMICO, a, non seulement remercié Angel Cosmetics et PALMECO, mais, il a plutôt imploré au Bon Dieu de bénir davantage ces sociétés.