Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le Franco-congolais Ninho ouvre les hostilités au Shark Club

Etoile montante de la musique rap en France, Ninho est l'un des meilleurs chanteurs -rappeurs qui font bouger actuellement la scène européenne et américaine.

Depuis deux jours, la star franco-congolaise séjourne en République Démocratique du Congo, terre de ses aïeux. Celui qu'on appelle "Muana Mboka", Ninho va affronter le public kinois ce samedi 31 octobre 2020 au stadium Shark Club.

Cette production scénique s'inscrit dans le cadre du lancement officiellement du projet Urbaine Musique Festival de Kinshasa qui est une initiative du label Opez Groupe en collaboration avec l'agence CMCT de Jean-Claude Eyale.

L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par l'artiste et les organisateurs de cet évènement, ce jeudi 29 octobre 2020, à l'Hôtel Bella Vera, dans la commune de la Gombe.

Pour le responsable Opez Groupe, ce Festival vise à fédérer les énergies et promouvoir les talents artistiques des jeunes qui excellent dans la musique urbaine au Congo-Kinshasa. Il sera organisé désormais chaque année au pays afin de transmettre l'espoir à la jeunesse congolaise.

Il faut noter que Ninho est la tête d'affiche de la 1ère édition de ce festival qui connaîtra la participation des autres monstres de la scène urbaine de Kinshasa, notamment Gaz Mawete, Gaz Fabilous...

De son côté, le Franco-congolais dit être très content de fouler pour la seconde fois ses pieds au pays d'origine de ses parents. Il a profité de l'occasion pour s'adresser à la jeunesse dynamique de la RDC qui est une nation forte et bourrer des artistes de talent.

« J'appelle la jeunesse congolaise à garder l'espoir d'un avenir meilleur, peu importe la situation que traverse le pays aujourd'hui. Etudes, débrouillardise et courage, la vie est un cursus pas facile. Alors ne jamais baisser le bras... les gars », a déclaré Ninho.

26 ans d'âge, ce talentueux rappeur né en France est fier d'être congolais de souche. Pour lui, la musique congolaise au travers ses grands esprits l'a beaucoup inspiré et surtout l'a motivé à façonner son art jusqu' à s'imposer comme pop star sur la scène internationale.

Par ailleurs, Jean-Claude Eyale, qui fait partie des organisateurs de l'évènement, a pris le soin de brosser le portrait de Ninho.

Une présentation lyrique du patron de CMCT a permis aux chevaliers de la plume et du micro de se faire une idée globale du jeune artiste.

Pour lui, Ninho est une carrière explosive avec plein d'avenir. Son talent constitue une mine d'Or que la RDC doit protéger et vénérer. Car, il défend le drapeau congolais et fait la fierté de la nation sur dans le monde.

Gros sur le parcours Ninho !

De son vrai nom William Nzobazola, Ninho est né à Longjumeau dans l'Essonne et a grandi à Nemours en Seine-et-Marne en France. Ses parents sont d'origine kino-congolaise.

Il est issu d'une famille de trois enfants dont le seul garçon cadet derrière ses deux grandes sœurs. C'est à l'âge de 12 ans que l'adolescent commence à écrire ses propres chansons et à les rapper sans pourtant deviner son avenir dans l'art d'Orphée.

"Je tentais de faire comme les grands de mon quartier qui râpaient eux aussi", explique-t-il.

Très vite, Ninho montre un certain talent dans l'art de déclamer des textes.

En 2013, il crée ses propres mix-tapes qui rassemblent ses meilleurs morceaux de rap. Jusqu'en 2016, il en composera trois chansons « Ils ne sont pas au courant » Volume. 1 (I.S.P.A.C).

En attendant le deuxième volume, il sort encore la même l'année un autre mixtape intitulé « Maintenant ils le savent »,"M.I.L.S." qui le fera découvrir au dans le milieu du rap.

Son impact est énorme sur la communauté du rap français. Ainsi, la chanson lui propulsa et le permet à l'artiste de gagner rapidement un disque de platine. C'est le début d'une carrière florissante pour Ninho.

En 2017, Ninho produit son premier album studio nommé "Comme prévu". De nombreux singles en sont tirés, comme "Roro", "Chino" ou encore son duo avec Nekfeu, "De l'autre côté".

Les rappeurs Gradur et Sofiane participent aussi à des featurings sur son album. Dès sa sortie, "Comme prévu" se classe numéro 1 des ventes en France tous supports confondus.

En quelques mois, il est certifié triple disque de platine après avoir été vendu à plus de 300 000 exemplaires.

Qu'à cela ne tienne, Ninho est souvent peu connu du grand public, mais possède une base très étendue de fans dans le milieu du rap français.

Ses fanatiques connaissent toutes ses chansons par cœur.

Du boom à la sortie du single "Mamacita"

Les paroles des titres de Ninho mêlent description de la vie en banlieue, délits et rêves de gloire. Durant l'Eté, il sort le single "Mamacita" qui séduit un plus large public, notamment féminin. Ninho y chante plus qu'il ne rappe et parle séduction et relations homme-femme.

Il collabore avec Sadek sur le titre "Madre Mia", qui deviendra disque de diamant.

En 2018, Ninho largue la mixtape "M.I.L.S. 2.0". Aussitôt, il remporte le double disque de platine. Les singles "Un Poco" et "Fendi" en sont tirés.

Le rappeur réalise aussi de nombreux featuring avec des artistes comme Sofiane, Hornet la Frappe ou encore Kpoint.

En 2019, Ninho dévoile son deuxième album, "Destin". La campagne de promotion en collaboration avec Deezer a été très originale.

Un exploit frénétique avec les passants parisiens qui sont invités à marcher sur des tapis roulants pour entendre en exclusivité les premiers titres. Dans cet album, on retrouve le titre "Paris c'est magique" dont le clip vidéo est visionné des milliers de fois sur YouTube.

Le succès de Ninho bat alors son plein. Il devient l'artiste français ayant cumulé le plus de singles disques d'or et celui le plus écouté en 2019 sur toutes les plateformes de streaming !

"Destin" est d'ailleurs l'album le plus populaire de l'année sur Deezer et Spotify.

La star franco-congolaise est rapidement de retour en début d'année 2020 avec une troisième mixtape : "M.I.L.S. 3.0".

Le single "Lettre à une femme" bat encore une fois des records en étant le titre le plus streamé en 24 heures sur Spotify. Il devient même le single à être devenu le plus rapidement disque d'or en France (9 jours seulement).

Ninho continue les collaborations en chantant avec Dadju sur le titre "Grand Bain", qui est sorti à l'Eté 2020.

Aux dernières nouvelles en notre possession, la star prépare également un featuring avec le rappeur Orelsan qui devrait sortir dans le courant de l'année. Bravo l'artiste !