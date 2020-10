Madagascar: Un livre audio « Diary Nofy » est en route

Pour rappeler les débuts de Diary Nofy, il s'agit d'un projet mené conjointement par Teach for Madagascar et l'ONG Friends of Madagascar dans le but de promouvoir la lecture et de remédier au problème d'alphabétisation et aux conditions déplorables dans lesquelles vivent les enfants des zones les plus reculées du pays.

Dans nos précédentes éditions, nous avions mentionné le concours d'écriture de contes et de nouvelles organisé par les initiateurs du projet. Ceci a notamment permis de réunir les meilleures histoires dans un recueil destiné aux établissements scolaires malgaches.

Le livre Diary Nofy étant publié et distribué actuellement dans plusieurs villes, Diary Nofy version livre audio serait en route pour soutenir le premier ouvrage.

Il est le fruit d'un partenariat avec la Fondation Axian qui rejoint ce même désir d'éveiller l'amour de la lecture afin d'en faire un outil d'amélioration de l'alphabétisation chez les élèves malgaches, surtout ceux en difficulté et qui ne peuvent jouir de ressources éducatives suffisantes.

L'Histoire pour tous. Selon les arguments avancés par les initiateurs de Diary Nofy, « le livre audio encourage à apprendre de nouveau vocabulaire et aide ceux qui ont des difficultés en lecture afin d' apprécier les histoires, qui, auparavant, pouvaient être difficiles à lire.

Les recherches ont démontré que les livres audio stimulent les capacités à lire ». De ce fait, les enfants, dont la capacité à lire n'est pas suffisante, pourront accéder aux histoires du recueil avec cet ouvrage présenté sous un nouveau format, peu habituel à Madagascar.

Par ailleurs, une version théâtrale de l'histoire intitulée « Les six villages ennemis » serait également en cours d'élaboration en ce moment avec la collaboration de Zara Aina.

Décidément, les personnes à l'origine de Diary Nofy ne manquent pas d'imagination pour venir en aide aux enfants défavorisés,« qui cachent beaucoup de potentiel ».