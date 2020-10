Madagascar: Festival des jardins - Le public s'intéresse aux arbres fruitiers

Le festival des jardins qui a commencé hier, rassemble les passionnés du jardinage à l'Alliance Française d'Antananarivo Andavamamba.

On y retrouve une cinquantaine d'exposants qui sont horticulteurs, paysagistes, et même des artisans potiers qui présentent leurs produits jusqu'à samedi. « Jardiner est devenu l'affaire de tous et le jardinage concerne toutes les tranches d'âge.

Le confinement s'est présenté comme une opportunité de rester en famille. Aménager l'intérieur comme l'extérieur de la maison s'est fait naturellement », estime Rivo, un père de famille.

Plantes d'intérieur

Les arbres fruitiers figurent parmi les plus recherchés. Le citron à couleur panaché est à l'honneur pour cette édition. « La plupart des visiteurs adoptent la culture de ce type d'arbre pour en faire un élément décoratif.

A la différence du citronnier habituel, le citron panaché a une caractéristique tachetée. Il est de plus grande taille », explique Harivola Randrianatoandro, gérante de la pépinière verte d'Ambositra.

Les plantes d'ornements, tout comme les arbres fruitiers et les cactus, exposés durant ce festival, ont ravi d'autant plus le public. « Les visiteurs sont à la recherche de nouveautés dans le monde du jardinage et de la décoration florale d'intérieur et d'extérieur », indique un exposant.

Et dans ce registre, les classiques restent indémodables et intemporels. Éblouissants, les anthuriums ou encore les orchidées ne passent pas inaperçus. Les prix varient entre 25 000 ariary et 600 000 ariary.

« Les fleurs des anthuriums et des orchidées sont les basiques de la décoration d'intérieur pour moi », confie Zanatsoa, un visiteur.

Créer un jardin potager semble beaucoup plaire actuellement. Les visiteurs se ruent vers l'achat de semences depuis hier.

« L'idée est d'aménager un jardin potager dans un petit espace. Le concept est de pouvoir récolter des légumes de son propre jardin potager pour la consommation familiale», indique un adepte de ce type de jardin. Une idée qui commence à faire son chemin en milieu urbain.