Madagascar: Recherches Scientifiques et Résultats des Recherches - Au service de la gouvernance environnementale

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le ministère de l'Environnement et du Développement Durable signent pour la première fois de leur existence un accord-cadre sur la valorisation de la recherche et la vulgarisation des produits de recherche.

« Le lien entre l'environnement et la recherche scientifique est fort précieux. Pourtant un accord-cadre en matière de recherche scientifique entre les deux ministères n'a jamais existé à Madagascar. Cela a conduit à l'éparpillement des activités de recherche dans différents secteurs alors que le département en charge de la recherche scientifique existe depuis l'indépendance du pays ».

Ce sont là les propos du Pr Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique lors de la signature d'un accord-cadre portant sur la valorisation de la recherche scientifique pour favoriser la gestion de l'environnement et le développement durable de Madagascar.

Signé entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l'environnement et du développement durable, l'accord-cadre en question constitue la manifestation de leur volonté de collaborer afin de mettre en avant l'importance de la recherche scientifique, de la publication et de la valorisation des résultats de recherches pour une amélioration de la gouvernance environnementale d'un côté.

Comme l'a fait savoir Baomiavotse Vahinala Rahariniaina, ministre de l'environnement et du développement durable « le pays a plus que besoin d'une recherche scientifique qui répondra aux enjeux environnementaux ainsi qu'aux besoins prioritaires actuels et futurs ».

La ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina de renchérir « il nous faut une recherche scientifique qui servira de base de décision, de guide pour les stratégies et d'appui pour la mise en œuvre des actions relatives à la gouvernance environnementale et au développement durable».

Ainsi, la mise en œuvre de l'accord illustre une « grande partie de la volonté du Mesupres d'institutionnaliser la recherche scientifique à Madagascar ». Par ailleurs, la collaboration entre les deux ministères devrait également permettre de mieux faciliter le processus de développement durable du pays a-t-on avancé hier.

Engagements. L'accord signé hier entendrait donner une nouvelle dimension à la valorisation de la recherche scientifique malagache dans un tout autre volet. Les deux parties se sont donc engagées sur plusieurs points afin de mettre en œuvre l'accord-cadre en question.

Si le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est fixé les obligations de « mener des activités de Recherche Scientifique de haut niveau en accord avec les besoins du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, de faciliter la mise à disposition de ses experts et des résultats de Recherche afin d'appuyer le MEDD dans l'atteinte de ses missions, en accord avec les besoins du pays ainsi qu'avec les orientations stratégiques rentrant dans le cadre des activités du MEDD ou encore à accompagner le MEDD dans la mise en œuvre et le suivi des activités de valorisation des Résultats des Recherches Scientifiques identifiées dans le cadre du même accord-cadre».

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable quant à lui s'engage à " identifier et formuler ses besoins en matière de Recherches Scientifiques et de Résultats de Recherches en fonction de ses six axes stratégiques ainsi que des missions de ses directions techniques".

Outre l'appui du MESUPRES dans la mise en œuvre de l'accord, le MEDD devrait également « assurer la diffusion à tous les niveaux des impacts des résultats de recherche valorisés ».

Projets. L'événement d'hier a également consisté à la signature de convention de financement de projets de recherche-action entre le ministère de l'environnement et du développement durable et le Centre national de recherche environnemental ainsi que le même ministère et le centre national de recherche océanographique.

Financés par la Convention de Nairobi, respectivement à hauteur de 161 000 dollars et de 118 000 dollars, les deux projets se focalisent sur le renforcement du cadre réglementaire et des capacités nationales de surveillance des rejets effluents, de la qualité de l'eau et des sédiments dans les zones côtières et marines de la baie de Bombetoka ainsi qu'à la restauration des mangroves dans la région Boeny.