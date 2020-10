Madagascar: Projet de loi de finances - Si précieux bailleurs de fonds

Le projet de loi de finances 2021, en élaboration, devrait se mettre au diamètre exact des orthodoxies financières usuelles. Avec des objectifs réalistes et réalisables.

Pas de place pour les discours faisant la part belle aux démagogies. Exit les prévisions fantaisistes et aléatoires. Plusieurs paramètres essentiels interdépendants entrent en ligne de compte.

Quelle allure prendra le Budget primitif pour 2021 ? La question a longtemps titillé l'esprit des opérateurs économiques et financiers. Et au fil du temps qui passe, elle est devenue une hantise, presque un cauchemar pour les habitués du milieu des affaires.

Par l'attitude hésitante du gouvernement à entamer le « dialogue constructif » avec le Fonds monétaire international, FMI.

Car, depuis le décaissement des deux dernières tranches de la Facilité élargie de crédit, FEC, le nouveau sigle en vogue, obtenu par le régime HVM, aucun accord n'a été conclu avec le FMI.

Or, être sous-programme avec cette institution régulatrice des flux financiers mondiaux, signifie, par ricochet, une garantie sur la crédibilité du gouvernement en place. Vis-à-vis des autres partenaires financiers.

Et en filigrane, c'est aussi une sorte de garantie pour les investisseurs désireux de venir ou déjà installés. Ceux-ci détestent évoluer dans un climat fait d'incertitude et sans repères.

D'autant qu'à la sortie de la crise sanitaire, il est impératif, pour de nombreux secteurs d'activités économiques en berne, de tout reprendre à zéro. D'où cette interrogation persistante sur l'avenir des relations de Madagascar avec le FMI.

Il fut un moment où le ministre de l'Économie et des finances, Richard Randriamandrato a eu le courage, tout à fait à son honneur, d'admettre que les aides financières que le FMI a octroyé, d'un montant de 333 millions de dollars, ont été acquises au titre de la Facilité de crédit rapide, afin de soutenir la stratégie de lutte contre le coronavirus mise en branle par le gouvernement, depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le 21 mars, jusqu'à sa levée la semaine passée.

Soit, sept mois de restrictions et de privations. Mais cette générosité du FMI, très strict sur le respect de ses principes fondamentaux, étant limitée dans un contexte bien précis, au nom de l'humanité, il est plus que temps de se projeter sur le futur proche sinon immédiat.

Mais le gouvernement de Christian Ntsay tarde à formuler la traditionnelle « Lettre d'intention », le prélude aux vrais pourparlers. Las d'attendre cette initiative, le FMI a pris les devants.

En estimant que le taux de croissance de l'économie de Madagascar, en termes réels du Produit intérieur brut, PIB, serait de -3,2% d'ici la fin de l'année, les 5,1% dans la loi de finances initiale, et le 0,8% prévus par la suite, à cause des effets nuisibles du coronavirus sur la vie économique et financière, ont été ramenés à leur juste valeur par le FMI.

Il n'est pas ainsi obligatoire de miser sur une progression phénoménale de 5% pour 2021. Même avec une avancée de 3,2%, ce serait déjà un bond de 6,4%, en valeur absolue. Sur le plan arithmétique, du moins au plus, cela change du tout au tout. Mais cela se traduirait par une croissance quasi nulle pour l'économie réelle.

En outre la situation sur le plan mondial ne prête pas non plus à l'optimisme. La seconde vague du coronavirus déferle sur l'Europe et les États Unis, destinations privilégiées des produits d'exportation malgaches (textiles, litchis... ), hypothéquant l'espoir de reprise. Ces pays se préparent à passer trois à six mois difficiles.

À moins de trouver un remède miracle pour étouffer à jamais et pour toujours la covid-19. Pour illustrer cette corrélation entre Madagascar et le reste du monde, l'interdiction d'embarquer des voyageurs à partir de seize pays blacklistés par les autorités de l'aviation civile malgache, peut mettre en péril la reprise des activités touristiques à Nosy Be depuis le 1er octobre.

L'envers du décor d'une mondialisation incontournable, mais qui continue de jouer un mauvais tour même aux nations les mieux armées sur le plan économique et financier. Madagascar ne peut être l'exception qui... confine la règle.

Richesses du sous-sol - Fosses comMINES

Faible contribution au PIB des ressources minérales. 8% selon les récentes estimations les plus optimistes.

Loin d'être en conformité avec le gros potentiel existant. Varié, abondant, à profusions même. Rien que l'or, des tonnes alimentent des marchés noirs aux quatre coins du monde, selon des révélations de la presse internationale.

Mais les dirigeants successifs n'ont pas trouvé la bonne formule pour faire profiter aux Malgaches cette manne providentielle tombée du ciel.

Le cliché reste immeuble. Une fois que le filon du gisement d'une pépite se tarit à vue d'œil, les exploitants étrangers plient bagages et laissent derrière eux un paysage lunaire. Sans construire la moindre infrastructure communautaire au profit des autochtones.

Pour remédier à cette forme du commerce inéquitable, l'actuel ministre des Mines et des ressources stratégiques, Fidiniavo Ravokatra, milite pour que le pays et ses habitants engrangent des dividendes qui découlent de ces atouts naturels pour l'économie. Mais son intransigeance peut aussi heurter certaines susceptibilités.

Son ministère a suspendu les explorations de Base Toliara qui veut exploiter l'ilménite sur le site de Ranobe. Sous prétexte de non respect des contraintes environnementales et des entorses aux législations en vigueur.

Une appréciation contestée par le staff de Base Toliara. Une cause soutenue par une partie des notables, des élus et des personnalités influentes de la région. Ils affirment que ce projet peut être la meilleure réponse à la lutte contre la pauvreté et, dans la foulée, réduire les impacts de la famine chez la population.

Le même ministre de tutelle fait face à un autre souci majeur. La dérive financière de Kraoma à Andriamena. Cette fois-ci, il s'agit d'une société d'État exploitant du chrome. Fidiniavo Ravokatra pointe du doigt la précédente gestion par des barons du HVM.

Il ressasse un héritage de 55 milliards d'ariary « détournés » et une dette colossale d'exploitation de 39 milliards d'ariary.

Des employés, privés de leurs salaires depuis des mois, quant à eux, désignent l'incapacité du directeur général, Nirina Rakotomanantsoa, à chercher des solutions comme principale source de leurs malheurs du moment.

Des esquisses de sortie de crise ont été proposées par des salariés attachés à leur entreprise, mais aucune suite n'a été donnée par les autorités à ces démarches salutaires. Il est demandé à l'État de subventionner la Kraoma.

Et comme les difficultés ne viennent jamais seules, voilà qu'Ambatovy traverse une période délicate. L'un de ses actionnaires a abandonné la partie.

Un autre cherche une porte de sortie. Si le contexte international, les cours du nickel tardent à trouver une pente ascendante, y était pour beaucoup, l'épisode douloureux sur l'invasion du coronavirus dans la ville de Toamasina aurait aussi laissé des traces.

Alors que 8 milliards de dollars d'investissement est englouti par ce giga-projet, le plus coûteux jamais réalisé dans le pays qui a créé de nombreux emplois directs et des activités induites génératrices de richesses. Sans compter les fiscales pour l'État et les ristournes pour les collectivités décentralisées.

Ambatovy a financé la construction de nombreuses infrastructures publiques dans la région Atsinanana. Le nickel est devenu le premier produit d'exportation de Madagascar au détriment des traditionnels produits de rente. C'est dire si l'abandon d'Ambatovy serait un désastre pour l'économie nationale.