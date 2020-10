Afrique: Elim CAN 2021 - Gros forfait pour la Zambie

La Zambie va devoir faire sans l'un de ses meilleurs joueurs lors des prochaines sorties. L'attaquant Patson Daka s'est blessé mercredi avec son club en Ligue des champions de l'UEFA et est déjà annoncé sur la touche pour plusieurs semaines.

Daka, buteur du RB Salzburg s'est blessé à l'arrière de la cuisse droite contre l'Atletico Madrid. Une très mauvaise nouvelle pour Micho Sredojevic et les Chipolopolo.

En ce début de saison, l'attaquant avait déjà inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 10 matchs avec son club.

C'est donc sans Daka que la Zambie jouera le Botswana à deux reprises en éliminatoires de la CAN 2021 le mois prochain. Les Chipolopolo n'ont encore le moindre point dans leur groupe après 2 matchs.

Le joueur espère revenir plus fort.

The comeback will be stronger than the setback, in every disappointment there's an appointment. Thanks for all the messages!#PD20#MakeJesusYourAim#12Management pic.twitter.com/NZhThjPrPB

- Patson Daka (@PatsonDaka20) October 28, 2020