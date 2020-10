Afrique: Commémoration - La ville de Verquin honore la mémoire des soldats africains morts pour libérer la France

Pendant que Brazzaville vivait au rythme des travaux du colloque international « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique », Verquin dans le Haut de France, en souvenir de Brazzaville, honorait les combattants africains pour la liberté du monde.

Mardi 27 octobre dernier, a été commémoré le 80e anniversaire du Manifeste de Brazzaville. Cet événement a donné lieu, à la fois au Congo Brazzaville, dont la capitale devint, en octobre 1940, la capitale de la France libre et à Verquin, petite ville du Pas-de-Calais, devant un ensemble de sculptures érigées en hommage aux combattants africains qui ont contribué à la victoire de la France libre et des forces alliées contre le nazisme.

Cette cérémonie placée sous l'égide de l'ambassade du Congo à Paris s'est déroulée en présence de Chantal Ambroise, sous-préfète de Béthune, Félix Mokiemo, ministre conseiller près l'ambassade du Congo en France, Thierry Tassez, maire de la ville hôte et Anatole Collinet Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, invité d'honneur de cette commémoration et qui pour la circonstance a été élevé en qualité de citoyen d'honneur de la ville de Verquin.

En cette année 2020, consacrée au général de Gaulle, natif de Lille, les élèves des écoles de Verquin ont travaillé sur le Congo en abordant différents aspects. Par exemple, durant une semaine, ils ont appris à connaître la situation géographique du Congo en commençant à s'intéresser à sa faune et sa flore, sa littérature, sa cuisine et la musique et ses contes.

Selon le maire de Verquin, de cette éducation des jeunes à la découverte du monde, naîtront les armes pour lutter contre le racisme et cultiver le « vivre ensemble ». Dans la continuité de sa pensée, il a invité le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation du Congo pour recevoir une médaille de la ville pour son travail dans le cadre de la poursuite du droit à l'éducation aux enfants congolais durant la crise sanitaire du moment.

Tout en remerciant le peuple congolais, à l'époque de l'empire, d'avoir su donner la dignité à la France, le maire s'est engagé à effectuer les démarches afin d'inscrire sur la liste des commémorations en France, le 27 octobre comme date de la commémoration du Manifeste de Brazzaville.

A titre symbolique, Chantal Ambroise, Anatole Collinet Makosso, Thierry Tassez, Félix Mokiemo, ont déposé des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire de ces soldats africains morts pour la France.